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Prozess in München: Mann soll Ehefrau bei lebendigem Leib enthauptet haben

Es ist eine grausame Tat, mit der sich das Landgericht München II befasst: Ein Mann soll seiner Frau den Kopf abgeschnitten haben.
AZ/dpa |
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Laut Staatsanwaltschaft wollte der Angeklagte die Trennung von seiner Frau nicht akzeptieren.
Laut Staatsanwaltschaft wollte der Angeklagte die Trennung von seiner Frau nicht akzeptieren. © Sven Hoppe/dpa

Vor dem Landgericht München II beginnt an diesem Dienstag (9.30 Uhr) ein Mordprozess gegen einen Mann, der seiner Frau bei lebendigem Leib den Kopf abgeschnitten haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 37-Jährige aus dem Jemen nicht akzeptieren wollte, dass seine Frau, die Mutter seiner drei Kinder, sich von ihm getrennt hatte. Auch vor der Tat soll er seine Frau immer wieder brutal misshandelt haben. 

Ihm wird außerdem gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen, weil er fremde Kinder als seine eigenen ausgegeben haben soll, um mehr Geld vom Jobcenter zu bekommen. Das Landgericht hat sechs Verhandlungstage angesetzt, das Urteil könnte am 9. Oktober fallen.

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2 Kommentare
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  • Huldreich vor 24 Minuten / Bewertung:

    Ebenso…

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  • Dicker Hals vor einer Stunde / Bewertung:

    Ohne Worte

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