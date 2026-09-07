Prozess in München: Holocaustleugner steht vor Gericht
Er soll den Holocaust als Märchen bezeichnet und behauptet haben, dass hinter dem Anschlag auf das World Trade Center ein jüdischer Angriff steckt. Am Montag (7. September) beginnt vor dem Landgericht München II der Prozess gegen einen Holocaust-Leugner.
Das 71-Jährige aus Tutzing soll – seitdem Youtube ihn wegen vorheriger Strafverfahren gesperrt hat – auf Plattformen wie Telegram Verschwörungstheorien verbreiten und den Mord an Millionen Juden durch das Nazi-Regime leugnen.
Die Generalstaatsanwaltschaft München wirft ihm unter anderem Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen in Dutzenden Fällen vor. Das Gericht hat zehn Verhandlungstage angesetzt, das Urteil könnte damit am 21. Oktober gesprochen werden.
- Themen:
- Landgericht München II
- München
- YouTube
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen