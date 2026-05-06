Prozess in München: 25-Jähriger soll seine Stiefmutter ermordet haben

Als Kind hatte er eine innige Beziehung zu seiner Stiefmutter – als junger Mann soll er dann zum Messer gegriffen haben. In München beginnt nun der Mordprozess.

Am Landgericht München I beginnt am heutigen Mittwoch der Prozess gegen einen 25-Jährigen wegen Mordes an seiner Stiefmutter. Der Angeklagte soll die Frau seines Vaters mit einem Küchenmesser so schwer verletzt haben, dass sie kurz darauf im Krankenhaus starb.

Der Mann soll das Gefühl gehabt haben, die Frau, die er seit seiner Kindheit kannte und als Stiefmutter akzeptiert hatte, wolle einen Keil zwischen ihn und seinen Vater treiben. Er wurde noch am Tatort festgenommen.

Das Gericht hat acht Verhandlungstage für den Prozess angesetzt. Das Urteil könnte demnach am 25. Juni fallen.