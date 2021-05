Prozess gegen mutmaßliche Rechtsextremistin: Bedrohte Politiker sagen aus

Politiker im Fadenkreuz: Immer wieder werden Lokalpolitiker Opfer von Hass, Hetze oder sogar Gewalt. Im Münchner Prozess gegen eine mutmaßliche Rechtsterroristin sollen nun die beiden Politiker aussagen, die laut Anklage Todesdrohungen von ihr bekamen.

München - Im Prozess gegen eine mutmaßliche Rechtsterroristin sollen am heutigen Donnerstag (9.30 Uhr) zwei Kommunalpolitiker vor dem Oberlandesgericht München aussagen. Der fränkische Landrat und der Bürgermeister einer Gemeinde in der Nähe von Nürnberg treten als Nebenkläger in dem Prozess auf und sollen von ihr bedroht worden sein.

Hatte die Angeklagte Kontakt zum NSU?

Der Angeklagten wird vorgeworfen, Grußkarten mit Todesdrohungen und Munition verschickt zu haben. Danach soll sie untergetaucht sein mit dem Ziel, Anschläge zu begehen. Sie soll zudem Kontakt zu den beiden verurteilten Helfern der Terrorzelle NSU, Ralf Wohlleben und André E. gehabt haben.

Nebenklageanwalt Harald Straßner, der den Landrat wegen der erhaltenen Drohbriefe vertritt, hält ein Netzwerk hinter den Taten für möglich. Auch der Bürgermeister einer Gemeinde in der Nähe von Nürnberg wurde bedroht. Sein Anwalt Maximilian Bär forderte, "insbesondere etwaige Verwicklungen und Verstrickungen zum Nationalsozialistischen Untergrund" aufzuklären. Er befürchte eine "Erweiterung des Neonazistischen Netzwerkes im Bereich des Nürnberger Landes".