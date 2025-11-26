Prozess in München: Mutter soll Mitglied bei IS gewesen sein

Eine Deutsche soll mit ihren minderjährigen Kindern ins Bürgerkriegsgebiet nach Syrien gereist sein, um die Terrororganisation IS zu unterstützen. Im kommenden Jahr kommt sie vor Gericht.

Eine Mutter mehrerer Kinder wird vor dem Oberlandesgericht München (OLG) wegen der Unterstützung des Islamischen Staats (IS) in Syrien angeklagt.(Symbolbild)

Eine Mutter mehrerer Kinder steht vor dem Oberlandesgericht München (OLG), weil sie den Islamischen Staat (IS) in Syrien unterstützt haben soll. Die Deutsche ist wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland angeklagt. Der OLG-Staatsschutzsenat habe das Hauptverfahren gegen die Angeklagte eröffnet, teilte das Gericht mit. Der Prozessbeginn wurde auf den 11. Februar 2026 terminiert.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft der Frau vor, sich nach der Ausreise mit ihren minderjährigen Kindern in das syrische Bürgerkriegsgebiet spätestens im Oktober 2014 aktiv dem IS angeschlossen und ihre Kinder dadurch in Lebensgefahr gebracht zu haben.