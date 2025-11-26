AZ-Plus

Prozess in München: Mutter soll Mitglied bei IS gewesen sein

Eine Deutsche soll mit ihren minderjährigen Kindern ins Bürgerkriegsgebiet nach Syrien gereist sein, um die Terrororganisation IS zu unterstützen. Im kommenden Jahr kommt sie vor Gericht.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Eine Mutter mehrerer Kinder wird vor dem Oberlandesgericht München (OLG) wegen der Unterstützung des Islamischen Staats (IS) in Syrien angeklagt.(Symbolbild)
Eine Mutter mehrerer Kinder wird vor dem Oberlandesgericht München (OLG) wegen der Unterstützung des Islamischen Staats (IS) in Syrien angeklagt.(Symbolbild) © Matthias Balk/dpa/dpa-tmn

Eine Mutter mehrerer Kinder steht vor dem Oberlandesgericht München (OLG), weil sie den Islamischen Staat (IS) in Syrien unterstützt haben soll. Die Deutsche ist wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland angeklagt. Der OLG-Staatsschutzsenat habe das Hauptverfahren gegen die Angeklagte eröffnet, teilte das Gericht mit. Der Prozessbeginn wurde auf den 11. Februar 2026 terminiert.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft der Frau vor, sich nach der Ausreise mit ihren minderjährigen Kindern in das syrische Bürgerkriegsgebiet spätestens im Oktober 2014 aktiv dem IS angeschlossen und ihre Kinder dadurch in Lebensgefahr gebracht zu haben.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.