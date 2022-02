Proteste gegen Krieg in der Ukraine: Diese Demos sind in München geplant

Nach der Eskalation des Konflikts in der Ukraine haben am Donnerstag zahlreiche Münchnerinnen und Münchner für Frieden demonstriert. Auch in den kommenden Tagen sind Demos in München geplant.

Daniel Loeper 8 "Dieses Blut klebt an euren Händen", "Stop Putin!" und "Europa! schaut nicht weg!" Heißt es auf Transparenten zum Protest gegen Putin und für die Ukraine in München am Europaplatz.

Daniel Loeper 8 Viele Demonstranten beim Protest gegen Putin in München am Europaplatz.

Matthias Balk/dpa 8 Teilnehmer einer Protestaktion gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine stehen mit selbtsgemalten Schildern am russischen Generalkonsulat.

Daniel Loeper 8 "Stop Putin!" und "Europa! schaut nicht weg!" Heißt es auf Transparenten zum Protest gegen Putin und für die Ukraine in München am Europaplatz.

München - In den nächsten Tagen finden in München weitere Demos gegen den Krieg in der Ukraine statt. Insgesamt sind - Stand Freitagmittag - vier weitere entsprechende Versammlungen angekündigt, wie das Kreisverwaltungsreferat (KVR) in München mitteilte.

Den gesamten Freitag über, bis in den Abend hinein, wird am Europaplatz demonstriert. Das Thema: "Gegen Putin. Nein zum Krieg in der Ukraine". Angemeldet sind dafür rund 100 Personen. Für Samstag (10 bis 13 Uhr) ist eine Demo am Stachus mit 250 Teilnehmern angekündigt. Am Sonntagnachmittag (ab 14 Uhr) ist am Max-Josephs-Platz eine weitere Versammlung geplant. Nächste Woche wird dann erneut demonstriert. Am Odeonsplatz sollen am kommenden Mittwochabend (18 - 20 Uhr) bis zu 1.000 Personen zusammenkommen.

München: Rund 1.000 Menschen gingen in München auf die Straße

Bereits am Donnerstag sind aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine nach Polizeiangaben rund 1.000 Demonstranten in der Nähe des russischen Generalkonsulats in München auf die Straße gegangen. "Putin stopp den Krieg" und "Putin hands off Ukraine" war auf Plakaten zu lesen. Etliche Teilnehmer hatten auch Ukraine-Flaggen dabei. Die Versammlung am Donnerstagabend verlief laut einer Polizeisprecherin "absolut friedlich".

Bereits am Morgen kam es zu Spontan-Versammlungen: Am Europaplatz war Doris Dörrie eine der Ersten vor Ort – die Regisseurin und Schriftstellerin kam mit einem "Stop the War"-Schild. Anfangs stand sie dort noch recht einsam mit wenigen anderen Demonstranten. "Wo bleiben die anderen? Warum stehe ich hier allein?", wunderte sie sich. Im Laufe des Tages versammelten sich hier noch zahlreiche Menschen.

Auch Doris Dörrie nimmt an den Protesten teil. © Nina Job

Stationäre Eilversammlung am Stachus

Am Donnerstag fand noch eine weitere Demo gegen den Krieg in der Ukraine statt. Zwischen 18 und 19 Uhr wurde am Stachus eine stationäre Eilversammlung mit bis zu 100 Teilnehmern angemeldet. Das Thema: "Aktiver Widerstand gegen jede imperialistische Aggression".