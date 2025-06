Protest wegen gesperrter Eisbachwelle: Surfer ermahnen eigene Community

Die Eisbachwelle ist noch immer geschlossen, die Ungeduld der Surfer wächst. Auch die Interessengemeinschaft Surfen in München sehnt den Abschluss der Ermittlungen herbei, ruft die Community aber zu Besonnenheit auf.

Seit dem tragischen Tod einer 33-jährigen Surferin Mitte April ist die prominente Welle am Eisbach beim Haus der Kunst noch immer gesperrt. Unmut und Ungeduld in der Community nehmen zu, viele Münchner Surfer können nicht nachvollziehen, dass sie weltbekannte Welle nicht längst wieder reiten dürfen. Die Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM) mahnt jetzt zu Ruhe und Besonnenheit.

IGSM: "Aktionen schaden dem Ansehen der Surf-Community"

"Wir können den Frust vieler über die nun schon seit sechs Wochen andauernde Sperrung der Eisbachwelle nachvollziehen, möchten uns an dieser Stelle aber auch ausdrücklich von Aktionen distanzieren, bei denen Politik, Staatsanwaltschaft oder Stadtverwaltung beschimpft oder gar bedroht werden", heißt es in einem Instagram-Beitrag der IGSM. "Solche Aktionen" schadeten dem Ansehen der gesamten Surf-Community und führten mit Sicherheit nicht zu einer schnelleren Wiedereröffnung der Welle.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Auf Plakaten und Bannern machen viele Surfer ihrem Ärger im Englischen Garten Luft. Ein Banner hängt direkt an der Brücke neben dem Haus der Kunst und verkündet "Surf must go on". Ein anderes Plakat nimmt das aktuelle Verbot augenzwinkernd auf die Schippe: "Politiker und Staatsanwälte haben hier Surfverbot".

Keine einschneidenden Auflagen? "Unterm Strich sind wir optimistisch"

Und die Zeilen auf dem Plakat "Untersuchst du noch, oder surfst du schon?", formulieren die Frage, warum es denn so lange dauert mit den Ermittlungen. "Vor zwei Wochen hat der erste Runde Tisch mit der Stadt stattgefunden, bei dem neue Sicherheitsmaßnahmen besprochen wurden. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zum aktuellen Zeitpunkt nicht konkret über einzelne Maßnahmen äußern können", schreibt die Interessengemeinschaft Surfen dazu: "Unterm Strich sind wir optimistisch, dass es zu keinen einschneidenden Auflagen oder Einschränkungen kommen wird."

Trotz der Sperrung: Ein Mann mit einem Surfboard reitet in den frühen Morgenstunden auf der künstlichen Eisbachwelle im Englischen Garten. © Peter Kneffel/dpa

In den ersten Reaktionen auf den Instagram-Post wird der Aufruf zu mehr Besonnenheit in dieser Angelegenheit begrüßt. "Schön, dass ihr euch meldet und darstellt, dass an unserer Herzensangelegenheit gearbeitet wird. Das Schreckliche bisher war, dass man so gar keine Fortschritte in der Sache erkennen konnte. Das forderte illegale Aktionen geradezu heraus. Wenn man sieht, okay, es geht voran, dann kann man sich (eventuell) noch einen Moment lang zurückhalten", postet einer.

IGSM erlebt große Unterstützung aus dem Rathaus"

Die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft seien Voraussetzung für die Wiedereröffnung der Welle. Damit es zu keinen unnötigen Verzögerungen komme, werde an einem Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Sicherheit gearbeitet, so die IGSM. "Wir hoffen, dass die Ermittlungsergebnisse in den nächsten ein bis zwei Wochen vorliegen."

"Untersuchst du noch oder surfst du schon?" Langsam werden die Kommentare auf die Sperrung immer zynischer. © Daniel von Loeper

Man erlebe "eine große Unterstützung aus dem Rathaus, das hier ordentlich aufs Tempo drückt". Die Stadtverwaltung arbeite bereits an der Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahmen, zu denen Einigkeit bestehe. Zu den noch nicht final geklärten Punkten bleibe man "im Gespräch mit den städtischen Stellen".

Trotz des klärenden IGSM-Statements bleiben bei etlichen Surfern durchaus noch Fragen offen. "Könnt ihr bitte kurz ein Beispiel für 'einschneidende' Maßnahmen geben, dass man sich das Ausmaß vorstellen kann, dass ihr vermeiden wollt? Außerdem: Wie viele Wochen der Schließung wären aus eurer Perspektive noch akzeptabel? Im Sinne der Community wäre es doch angemessen, hier einen Zeithorizont anzugeben, den ihr für realistisch haltet. In Tagen oder Wochen, aber zumindest konkret", schreibt ein User.