Protest vor Grünen-Büro in München: Polizei holt Klima-Aktivisten von Baum

Aufregung am Sendlinger Tor-Platz: Die Polizei hat am Freitag drei Klima-Aktivisten von einem Baum geholt, die dort ein Banner aufgehängt hatten.

München - Klima-Aktivisten haben am Freitagnachmittag für einen größeren Polizeieinsatz am Sendlinger Tor gesorgt. Zahlreiche Beamte waren vor Ort, nachdem sich Demonstranten in einen Baum gesetzt hatten. Die Aktion fand direkt vor dem Büro der Münchner Grünen am Oberanger statt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Protest gegen Rodung vom Danneröder Wald

Drei Aktivisten hängten ein Banner mit der Aufschrift "Aufbaumen gegen den Kapitalismus" auf. Die Demo stand im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Rodung des Danneröder Walds in Hessen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Dort soll die A49 ausgebaut werden - sehr zum Ärger von zahlreichen Umweltschützern. Die Grünen, die in Hessen mitregieren, hatten dem Ausbau zugestimmt.