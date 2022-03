Protest gegen Krieg in der Ukraine: Große Demo am Königsplatz in München mit 30.000 Teilnehmern

Am Mittwochabend findet seit 18 Uhr auf dem Königsplatz eine großen Demo gegen den Krieg in der Ukraine statt. 30.000 Teilnehmer sollen vor Ort sein.

Demonstranten protestieren auf dem Königsplatz unter dem Motto "Frieden in Europa, Solidarität mit der Ukraine" gegen den Krieg in der Ukraine.

"Dieses Blut klebt an euren Händen", "Stop Putin!" und "Europa! schaut nicht weg!" Heißt es auf Transparenten zum Protest gegen Putin und für die Ukraine in München am Europaplatz.

Viele Demonstranten beim Protest gegen Putin in München am Europaplatz.

Teilnehmer einer Protestaktion gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine stehen mit selbtsgemalten Schildern am russischen Generalkonsulat.

"Stop Putin!" und "Europa! schaut nicht weg!" Heißt es auf Transparenten zum Protest gegen Putin und für die Ukraine in München am Europaplatz.

Demonstranten halten Plakate mit der Aufschrift "I stand with Ukraine" oder "Stop Putin" bei einer Demonstration am Stachus gegen Russlands Angriff auf die Ukraine.

München - Die Solidarität ist ungebrochen: Nachdem in München bereits in den vergangenen Tagen viele Demonstrationen und Proteste gegen den Krieg in der Ukraine stattgefunden hatten, sind am Mittwochabend Tausende Münchner auf den Königsplatz zur bisher größten Demo gekommen.

Königsplatz in München: 30.000 Menschen bei Demonstration gegen Ukraine-Krieg

Dort findet seit 18 Uhr eine überparteiliche Demonstration statt. Zur Kundgebung haben sich laut Angaben der Polizei bereits kurz nach Beginn etwa 30.000 Menschen versammelt.

Katharina Schulze, Fraktionschefin der Grünen im Bayerischen Landtag, erschien am Mittwoch ebenfalls am Münchner Königsplatz und sprach zu den Demonstrierenden. "Wir stehen zusammen, und wir stehen an eurer Seite", erklärte sie. "Wir sind mehr, und wir sind nicht hilflos! Wir werden das so lange machen, bis keine Babys mehr in Bunkern geboren werden müssen."

Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) nahm teil und sprach selbst zu den Demonstrierenden. Zudem hatten unter anderem der ukrainische Generalkonsul Yuriy Yarmilko, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Deutsche Gewerkschaftsbund Bayern, die Arbeiterwohlfahrt sowie Vertreter der FDP, der Grünen, der Linken und der ÖDP ihr Kommen zugesagt.

"Lassen Sie uns am Mittwoch auf dem Münchner Königsplatz gemeinsam ein Zeichen setzen für Frieden, für eine freie Ukraine und gegen den völkerrechtswidrigen brutalen Angriffskrieg von Wladimir Putin", sagte SPD-Landeschef Florian von Brunn im Vorfeld. Seine Co-Vorsitzende Ronja Endres fügte hinzu: "Diese Demonstration wird ein wichtiges Signal der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine sein, damit sie die Hoffnung nicht aufgeben. Wir stehen an ihrer Seite."

Geschwister-Scholl-Platz: Münchner gehen für den Frieden auf die Straße

Bereits in den vergangenen Tagen gab es viele Demonstrationen gegen die Invasion des russischen Machthabers Wladimir Putin in der Ukraine.

Am Montagabend lautete das Motto der Demonstranten "Gegen den Krieg in der Ukraine. Für offene Grenzen und sichere Fluchtwege". Zwischen 18 und 20 Uhr versammelten sich rund 800 Menschen auf dem Geschwister-Scholl-Platz und protestierten gegen den Krieg. Die Veranstaltung lief nach Angaben der Polizei "total friedlich" ab.

2.000 Menschen bei Mahnwache am Max-Joseph-Platz

Am vergangenen Wochenende hatten in Bayern Tausende Menschen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine demonstriert. Allein in München waren es am Samstag nach Polizeiangaben 5.000 Demonstrierende. Auf dem Kornmarkt in Nürnberg kamen laut Polizei am Samstag etwa 3.500 Menschen zusammen.

Zu einer Mahnwache am Max-Joseph-Platz kamen am Sonntag statt der erwarteten 300 Menschen laut Polizei etwa 2.000. Insgesamt dürften über das vergangene Wochenende auf verschiedenen Demos über 10.000 Münchner Solidarität mit der Ukraine gezeigt haben.

Rund 5.000 Menschen bei Demo am Samstag am Münchner Stachus

Unter dem Thema "Frieden für die Ukraine" versammelten sich am letzten Samstagmittag rund 5.000 Menschen am Stachus. Teilweise musste die Sonnenstraße gesperrt werden. Auf Plakaten forderten die Demonstrierenden unter anderem schärfere Sanktionen gegen Russland. Laut Polizeisprecher verlief die Demonstration "völlig friedlich".

Am späten Samstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, fanden sich rund 4.000 Menschen zu einer Demo an der Feldherrnhalle zusammen, am Friedensengel fand die Abschlusskundgebung statt. "Die Versammlungen verliefen während des gesamten Verlaufes störungsfrei. Sämtliche Teilnehmer hielten sich an die Hygieneregeln und waren sehr kooperativ", teilte die Münchner Polizei am Sonntag mit.

München protestiert gegen Putin

Schon am vergangenen Donnerstag waren aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine nach Polizeiangaben rund 1.000 Demonstranten in der Nähe des russischen Generalkonsulats in München auf die Straße gegangen. "Putin stopp den Krieg" und "Putin hands off Ukraine" war auf Plakaten zu lesen. Etliche Teilnehmer hatten auch Ukraine-Flaggen dabei. Auch hier verlief die Versammlung laut Polizei friedlich.