Protest gegen Abschiebung eines Ukraine-Flüchtlings

Bayern plant nach Angaben von Pro Asyl und dem Münchner Flüchtlingsrat die erste Abschiebung eines aus der Ukraine gekommenen Kriegsflüchtlings.

München - Der ursprünglich aus Nigeria stammende Mann solle am Dienstag in sein Heimatland abgeschoben werden, teilten die Flüchtlingshilfsorganisationen am Freitag mit. Sie forderten Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in einer Petition auf, die Abschiebung zu stoppen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Der 28-jährige Uchenna U. war laut Flüchtlingsrat im März aus der Ukraine nach Deutschland geflohen und hoffte, hier sein in der Ukraine begonnenes Studium fortsetzen zu können. Inzwischen sitze er aber in Abschiebehaft am Münchner Flughafen und solle nach Nigeria geflogen werden, obwohl er dort Verfolgung durch die Regierung befürchte.