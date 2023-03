Probealarm am Donnerstag in München und Bayern: Warnsirenen und Apps werden getestet

In ganz Bayern kann es am Donnerstag laut werden. Ein Probealarm testet die Warnsirenen und Handy-Warnsysteme. Wann gehen die Signale los?

München - Bei einem landesweiten Probealarm sollen heute die Warnsirenen der Gemeinden und Verwaltungsbehörden eine Minute lang erprobt und überprüft werden. Wie das bayerische Innenministerium mitteilte, sollen auch andere Systeme ausgelöst werden, die an das so genannte Modulare Warnsystem (MoWaS) angeschlossen sind. Dazu zählen unter anderem das Handy-Warnsystem Cell Broadcast.

Bayernweiter Probealarm: In München werden keine Sirenen ertönen

Auch die Warn-Apps Nina, Katwarn und Biwapp sollen getestet werden. Kommunen können außerdem Lautsprecherdurchsagen einsetzen. Um 11 Uhr sollen bayernweit die Probealarme ausgelöst werden. In München wird es, zumindest was die Sirenen angeht, ruhig bleiben. Bereits seit Jahren gibt es in der bayerischen Landeshauptstadt keine Sirenenanlagen mehr.

Der Probealarm soll den Angaben zufolge die Bevölkerung mit dem Signal vertraut machen und prüfen, ob die Warnsysteme im Ernstfall funktionieren würden. Der Heulton soll Bürgerinnen und Bürger bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, Radios einzuschalten und auf Durchsagen zu achten.