Zwei Polizisten verletzt: Privatparty mit rund 40 Gästen läuft in München aus dem Ruder

Die Beamten sollen im Münchner Norden auf einer viel zu lauten Party vor einer Wohnanlage für Ruhe sorgen, doch die Stimmung ist aggressiv und unkooperativ. Einige der Gäste legen sich mit den Beamten an. Gegen zwei Männer und eine Frau wird ermittelt.

In der Nacht auf Sonntag war es schon extrem laut für die Nachbarschaft in dem Wohngebiet in Allach direkt an der Grenze zu Karlsfeld. Am Sonntagnachmittag feierten erneut etwa 40 Männer und Frauen im Alter von 24 bis 46 Jahren mit extrem lauter Musik vor einem Mietshaus, bis die Polizei die Party beendete.

Lautstark feiern, bis die Polizei kommt

Es wurde geschrien und gejohlt, dazu dröhnte Musik aus Lautsprechern. Die Party vor dem Mietshaus dehnte sich auf den Gehweg vor der Wohnanlage aus. Gegen 15.30 Uhr hatten die Nachbarn am Sonntag genug von dem Rabatz und verständigten die Polizei wegen Ruhestörung. Mehr als zehn Streifen rückten an der Adresse an. Die Beamten wollten mit den Gästen reden und sie bitten, die Lautstärke zu reduzieren und den Gehweg nicht zu blockieren. "Doch die Stimmung war von Anfang an sehr aggressiv und unkooperativ", sagte ein Polizeisprecher. Daher beendeten die Polizisten die Privatparty. Dabei handelte es sich laut Polizei überwiegend um deutsche und rumänische Staatsangehörige aus München.

Einige Gäste legen sich mit den Beamten an

Doch nicht alle wollten nach Hause gehen, manche ignorierten den Platzverweis durch die Polizei. Einige der Feiernden wehrten sich gegen die Beamten, es kam zu Rangeleien. Zwei Männer und eine Frau wurden vorübergehend festgenommen. Dabei wurden nach Angaben des Präsidiums zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Gegen die beiden festgenommenen Männer und die Frau wurden Anzeigen erstattet – unter anderem wegen Ruhestörung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.