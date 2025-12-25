AZ-Plus

Aktivisten stürmen Manege bei Circus-Krone-Premiere in München

Mitten in der Premiere laufen zwei Aktivisten in die Manege. Das Licht geht aus, Zuschauer buhen, draußen kommt es zum Streit mit dem Personal.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der Circus Krone feierte am ersten Weihnachtstag die Premiere seines Winterprogramms, das in diesem Jahr unter dem Motto "Ich. Du. Wir. Krone" steht. (Archivbild)
Der Circus Krone feierte am ersten Weihnachtstag die Premiere seines Winterprogramms, das in diesem Jahr unter dem Motto "Ich. Du. Wir. Krone" steht. (Archivbild) © Lukas Barth/dpa

Die Premiere des Winterprogramms im Münchner Circus Krone ist durcheinander gewirbelt worden. Am Abend des ersten Weihnachtstags liefen zwei Aktivisten in die Manege und versuchten unter lauten Buh-Rufen des Publikums, ein Banner zu entrollen. 

Bei der Aktion erlosch das Licht im Zirkus und eine Frau und ein junger Mann wurden unter Applaus der Zuschauer nach draußen befördert, wo mehrere Menschen lautstark mit dem Zirkuspersonal stritten. Eine herbeigerufene Polizeistreife versuchte, die Wogen zu glätten, Verstärkung wurde angefordert. 

Das Motto: "Ich. Du. Wir. Krone"

Der Circus Krone steht - wie andere Einrichtungen seiner Art - immer wieder in der Kritik, weil Wildtiere wie Löwen dort dressiert werden. Ob die Aktion damit im Zusammenhang stand, war zunächst unklar. 

Aktivisten hatten versucht, in der Manege ein Banner zu entrollen.
Aktivisten hatten versucht, in der Manege ein Banner zu entrollen. © Britta Schultejans/dpa

Der Circus Krone feierte am ersten Weihnachtstag die Premiere seines Winterprogramms, das in diesem Jahr unter dem Motto "Ich. Du. Wir. Krone" steht. Neben verschiedenen Artisten und Clowns gab es auch Einlagen mit Pferden, Kamelen und Löwen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Woidl2024 vor 15 Minuten / Bewertung:

    Mit Verlaub: Tiere müssen nicht dressiert werden! Menschen, die sich an den ersten Platz der Narhungskette stellen, können auch herrliche Kunststücke! Und ein Schelm, wer denkt, diese Dressuren von Tieren liefen gewaltfrei ab! Das ist nicht mehr zeitgemäß!!!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • tutnixzursache vor 18 Minuten / Bewertung:

    immer wieder diese Minderheit der "Bessermenschen"

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.