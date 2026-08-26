Das kultige Wirtshaus verspricht an seinem 27. Geburtstag besonders günstige Preise und ruft die Gäste dazu auf, sich jetzt schon ihren Platz zu sichern. Gefeiert wird im Restaurant und im Biergarten.

Der gastronomische Höhenflug des Airbräu begann am 9. September 1999. Inmitten der eher sterilen Flughafen-Atmosphäre entstand zwischen den beiden Terminals ein Wirtshaus mit einer Mischung aus moderner Technik und traditionellen Brauhauselementen. (Archivbild)

Es ist kein runder Geburtstag, aber er taugt dem Airbräu lässig zum Feiern. An ihrem 27. Jahrestag am 9. September lässt es die Gaststätte mit eigener Hausbrauerei am Münchner Flughafen im Restaurant und im Wirtsgarten so richtig krachen. Mit Preisen, die man so heute nicht mehr kennt.

Die Halbe Fliegerquell gibt's zur Feier des Tages für zwei Euro

Bei der nach eigenen Angaben weltweit ersten Flughafen-Brauerei stehen die Sudkessel mitten im Restaurant, die Biere werden nach dem Reinheitsgebot gebraut.

Die Halbe Fliegerquell gibt's zur Feier des Tages für zwei Euro, die Maß ist für vier Euro zu haben. Der altbayerische Schweinebraten mit handgedrehten Semmelknödeln kommt für 9,90 Euro auf den Teller. "Preise wie früher", verspricht das Wirtshaus. Die Angebote gelten den ganzen Tag und solange der Vorrat reicht.

Auch eine Band ist zum Airbräu-Geburtstag am Start

Wirtin Barbara Deimel verspricht zudem, dass eine Live-Band für Unterhaltung sorgen wird. Der Eintritt ist frei. Die Gäste können ihre Fahrzeuge für vier Stunden kostenlos im Parkhaus P20 am Flughafen abstellen.

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Das Airbräu liegt im München Airport Center zwischen den beiden Terminals und ist täglich von 8 Uhr bis 23 Uhr geöffnet, die Küche schließt um 22 Uhr.