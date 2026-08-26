"Preise wie früher": So feiert das Airbräu am Münchner Flughafen seinen Geburtstag
Es ist kein runder Geburtstag, aber er taugt dem Airbräu lässig zum Feiern. An ihrem 27. Jahrestag am 9. September lässt es die Gaststätte mit eigener Hausbrauerei am Münchner Flughafen im Restaurant und im Wirtsgarten so richtig krachen. Mit Preisen, die man so heute nicht mehr kennt.
Die Halbe Fliegerquell gibt's zur Feier des Tages für zwei Euro
Bei der nach eigenen Angaben weltweit ersten Flughafen-Brauerei stehen die Sudkessel mitten im Restaurant, die Biere werden nach dem Reinheitsgebot gebraut.
Die Halbe Fliegerquell gibt's zur Feier des Tages für zwei Euro, die Maß ist für vier Euro zu haben. Der altbayerische Schweinebraten mit handgedrehten Semmelknödeln kommt für 9,90 Euro auf den Teller. "Preise wie früher", verspricht das Wirtshaus. Die Angebote gelten den ganzen Tag und solange der Vorrat reicht.
Auch eine Band ist zum Airbräu-Geburtstag am Start
Wirtin Barbara Deimel verspricht zudem, dass eine Live-Band für Unterhaltung sorgen wird. Der Eintritt ist frei. Die Gäste können ihre Fahrzeuge für vier Stunden kostenlos im Parkhaus P20 am Flughafen abstellen.
Das Airbräu liegt im München Airport Center zwischen den beiden Terminals und ist täglich von 8 Uhr bis 23 Uhr geöffnet, die Küche schließt um 22 Uhr.
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