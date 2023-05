Preise teils verdoppelt: So teuer ist eine Kugel Eis in München

Mit den Temperaturen steigt die Lust auf Eiscreme. Doch die Preise in München haben teilweise arg angezogen. Wer ein wenig sucht, findet aber noch Schnäppchen.

Martin Schumann und Mitarbeiterin Maja sprechen arbeiten in der Bayerischen Eismanufaktur am Englischen Garten.

München - "Bei so einem Wetter gehört eine Kugel Eis einfach dazu", hört man jemanden aus der Schlange vor dem Sarcletti Eiscafé am Rotkreuzplatz sagen.

Obwohl es erst 11.30 Uhr an einem Montag ist, haben die Münchnerinnen und Münchner bei 25 Grad und Sonnenschein Lust auf Eis. Mit 1,80 Euro liegt die Kugel beim Sarcletti noch im günstigeren Bereich. Zwei Kugeln kosten 3,50 Euro und drei liegen bei 5 Euro.

Preise für Eis haben sich in München teils verdoppelt

An vielen anderen Eisdielen der Stadt muss man deutlich mehr bezahlen. Die Inflation hat auch bei der Eiscreme zugeschlagen. Eine Kugel kostet mancherorts so viel wie früher zwei.

So mancher Kunde ist in diesem Frühsommer deshalb sehr unzufrieden. Viele ehemalige Gäste hinterlassen im Internet schlechte Bewertungen für die Eisdielen und wollen nicht mehr wieder kommen. Grund ist der immer weiter steigende Preis.

In der Gelateria Italiana Riviera in Obergiesing kosten zwei Kugeln in der Waffel nun 3,60 €. Den Giesingern schmeckt's weiterhin. © Verene Lohr

Aber wie viel kostet die Kugel Eis diesen Sommer in München und wie lassen sich die erhöhten Preise erklären? "Ganz einfach", sagt Martin Schumann (43) von der Bayerischen Eismanufaktur in der Oettingenstraße, "wenn alles andere teurer wird, muss auch das Eis teurer werden".

Die Stromkosten treiben die Preise, sagen die Eisdielen

Die Manufaktur liegt direkt am Englischen Garten im Lehel. Die Eiscreme wird im eigenen Eislabor vor Ort zubereitet. Dabei bemühen sie sich, so viele Produkte wie möglich aus der Region zu holen. Milch, Eier, Sahne und saisonale Früchte. Das hat seinen Preis.

"Und die Stromkosten sind hier ein großes Problem", sagt Schumann. Er und seine Mitarbeiterin Maja (18) werden oft auf den dieses Jahr erhöhten Eispreis von 2,10 Euro angesprochen. "Wir haben online bereits negative Bewertungen bekommen, ein paar Gäste möchten nicht mehr kommen", berichtet Schumann.

Vor dem Sarcletti stehen Eisfans schon früh Schlange. © Verene Lohr

Im Punto Gelato in der Schwanthalerstraße kostet die Kugel Eis bereits 2,20 Euro. Im Wunderwald des verrückten Eismachers in der Amalienstraße bekommt man für 3,90 Euro die kleine Portion mit bis zu zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Eine Kinderkugel liegt bei 1,90 Euro.

Manche Schüler suchen sich wegen der Preise schon andere Eisdielen

Nur ein paar Meter weiter kostet die Kugel Eis 2,50 Euro. Im "Ice Date" bekommt man für sein Geld jedoch auch Datteln statt Zucker, Cashews statt Milch und Früchte statt Zusatzstoffe. Neben der Inflation mache hier die Qualität den Preis.

Beim "Jessas" in der Klenze- oder in der Müllerstraße gibt es ganz klassische Eiscreme aus Milch, in etwas ausgefalleneren Geschmacksrichtungen. Günstig war die Eisdiele noch nie, nun kostet die Kugel ebenfalls 2,50 Euro. So mancher Schüler, hört man im Viertel, sucht sich nun einen anderen Eisverkäufer.

Vielleicht gehen sie inzwischen lieber hierhin: Die Eisdiele Crema Gelato in der Nähe des Sendlinger Tors schafft es, ihren Preis mit 1,70 Euro noch relativ günstig zu halten. Das liege vor allem daran, dass die Einnahmen mit anderen Produkten ausgeglichen werden, heißt es von den Verkäufern.

Es gibt sie noch, die günstigen Eiskugeln: Am Kurfürstenplatz kosten sie 1,30 Euro

In der Gelateria Italiana Riviera in Giesing zahlt man 1,80 Euro für sein Eis. Auch hier war es schon mal günstiger, deshalb hört man in der Schlange auch verschiedene Stimmen zum Eispreis. "Wir kommen trotzdem immer wieder gerne hier her", sagt eine Seniorin im Vorbeigehen.

Doch es gibt sie noch, die günstige Kugel. Und zwar am Kurfürstenplatz. Im an diesem Tag voll besuchten Eiscafé Venezia wurde der Preis in den letzten zwei Jahren von einem Euro auf 1,30 Euro erhöht. "Wir kommen mit dem Preis gut klar und müssen die Kugel nicht unnötig teurer machen", sagt Mitarbeiterin Daulad Nashwan (21). Darauf gleich eine Kugel mehr!