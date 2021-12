Preis-Schock: Münchner Bäder werden deutlich teurer

Der Eintritt für Münchens Schwimmbäder wird künftig teurer: Was der Plantsch künftig wo kostet – und wie die Stadtwerke Rentner entlasten wollen.

inc

München - Etwa drei Jahre lang sind die Eintrittspreise für die 18 Bäder der Stadtwerke München (SWM) unverändert geblieben. Nun kommt die spürbare Preiserhöhung ab dem 1. Januar 2022. Gestiegene Material-, Energie und Betriebskosten sowie Personalkosten führen die SWM als Begründung an.

Auch die Pandemie habe Spuren hinterlassen, durch Schließungen, fehlende Einnahmen und erschwerten Betrieb, so informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. In der Zeit hätten viele Bäder ihre Preise abgerundet sowie ermäßigt.

Mindestens fünf Euro kostet Schwimmen in Münchens Bädern ab Januar

Die SWM betonen, dass eine Regelung unverändert bleibe: Kinder unter sechs Jahren haben weiterhin kostenfreien Zugang in die Schwimmbäder.

So ändert sich die Preisstruktur: Künftig kostet der Eintritt für die Hallenbäder mit einfacher Ausstattung fünf Euro, für die Ermäßigungsgruppe A: 3,50 Euro. Der Kurz- und Spätschwimmertarif liegt bei 3,50 Euro, ermäßigt drei Euro. Die Familienkarte kostet 15 Euro.

Gruppe A: Ermäßigungen für Kinder, Behinderte und Rentner/Pensionäre

Das betrifft die Bäder Forstenrieder Park, Giesing-Harlaching und das Müller'sche Volksbad. Ermäßigungsgruppe A, das sind: Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren, Schwerbehinderte.

Neu: In die Gruppe A fallen ab 1. Januar 2022 auch Rentner und Pensionäre, Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt und alle, die Anrecht auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung haben.

Besondere Attraktionen kosten extra

Der Eintritt für Bäder mit besonderen Attraktionen - Cosimawellenbad, Michaelibad, Olympia-Schwimmhalle, Nordbad und Südbad - liegt bei sechs Euro, ermäßgt vier Euro. Die Familienkarte kostet 18 Euro. Kurz- und Spätschwimmer zahlen vier Euro, ermäßigt drei Euro.

Im Westbad liegt der neue Preis bei 15 Euro, ermäßigt neun Euro. Familienkarte: 33 Euro. Der Kurz- und Spätschwimmertarif liegt nur fürs Schwimmen bei 6,50 Euro, ermäßigt fünf Euro.

Das Dante-Winter-Warmfreibad kostet 9 Euro Eintritt, ermäßigt sechs Euro. Familien zahlen 27 Euro, Kurz- und Spätschwimmer fünf Euro, ermäßigt vier Euro. Der Preis für Freibäder steigt auf 5,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.