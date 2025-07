Post von der Stadtsparkasse München: Das ändert sich jetzt an Ihrem Konto

Eine neue EU-Richtlinie tritt im Oktober in Kraft. Die hat auch Auswirkungen auf alle Banken in Deutschland. Aus diesem Grund gibt es jetzt auch Post von Ihrer Stadtsparkasse in München. Die AZ erklärt die Hintergründe.

AZ | 14. Juli 2025 - 14:44 Uhr

Eine neue EU-Verordnung hat auch Auswirkungen auf die Kunden der Münchner Stadtsparkasse. (Symbolbild) © Imago/Marius Schwarz

Bis Ende September müssen alle Kunden der Stadtsparkasse der neuen EU-Richtlinie zustimmen. Die tritt am 5. Oktober in Kraft und betrifft sogenannte Echtzeitüberweisungen ("Instant Payments"). Die werden mit der Verordnung für alle Kunden im europäischen Raum zugänglich gemacht. Der Betrag wird dann innerhalb von zehn Sekunden auf das Konto des Empfängers überwiesen – auch an Wochenenden und Feiertagen, rund um die Uhr. Europaweit: Einführung von Überweisungen in Echtzeit Laut Stadtsparkasse ist das ein ergänzender Dienst zu den bekannten SEPA-Überweisungen, die an Arbeitstagen verbucht werden. Die Stadtsparkasse bietet insgesamt fünf Wege an, auf denen ihre Kunden dieser neuen Richtlinie zustimmen können: im Online-Banking

in einer Filiale

über eine Zustimmungserklärung per Post (für Kunden ohne Online-Banking)

per Telefon: 089 2167-0

ab 4. August 2025 am Geldautomaten oder Service-Terminal Die Preise bleiben laut Stadtsparkasse gleich. Wer zustimmen muss und was passiert, wenn man es nicht tut Kunden mit mehreren Konten bei der Stadtsparkasse müssen nur einmal zustimmen – die Einwilligung gilt dann für alle Konten. Bei Gemeinschaftskonten müssen aber alle Kontoinhaber zustimmen. Etwas unklar bleibt, was passiert, wenn man nicht zustimmt: "Das fänden wir sehr schade", schreibt die Stadtsparkasse in ihrer Mitteilung lediglich. "Alleine, weil sich für Sie aus den Veränderungen Vorteile ergeben". Wer bis 30. September den neuen Bedingungen nicht zugestimmt hat, wird von der Stadtsparkasse "gesondert kontaktiert".