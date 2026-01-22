Polizisten erwischen eine Münchnerin in einer Nacht zwei Mal ohne Führerschein 

Innerhalb von nur 90 Minuten wird die 21-Jährige in München von einer Polizeistreife kontrolliert. Die Erklärung der BMW-Fahrerin ist zwar sehr kreativ, juristisch aber ohne Belang. Warum jetzt auch gegen eine Freundin der Frau ermittelt wird.

Von wegen, der Blitz schlägt nicht zweimal in denselben Baum ein. Das mag vielleicht bei manchem Unwetter gelten, nicht aber für Münchner Polizisten.

Erste Kontrolle in der Innenstadt

Zum ersten Mal erwischt wurde die 21-jährige gebürtige Kroatin in ihrem 520er BMW am Montagabend gegen 23 Uhr in der Elisenstraße. Die Polizisten wollten ihren Führerschein sehen. Den habe sie zu Hause vergessen, flunkerte die Münchnerin. Er wäre in Deutschland sowieso nicht gültig, weil in Serbien ausgestellt. Dann erzählte die Autofahrerin, dass sie noch zur Fahrschule gehe. Die theoretische Prüfung habe sie bestanden. Es würden aber noch ein paar Fahrstunden fehlen. Auch keine gute Erklärung. Die Frau musste den BMW stehenlassen, den Schlüssel ließen ihr die Polizisten.

Zweite Kontrolle im Norden der Stadt

Die Streife setzte ihren Dienst fort. Als die Beamten gegen 0.30 Uhr am Frankfurter Ring unterwegs waren, trauten sie ihren Augen nicht: Wieder kam ihnen der 5er BMW entgegen und wieder saß die 21-Jährige hinter dem Lenkrad. Und wieder zeigte sich die junge Frau sehr kreativ bei der Argumentation: Sie und ihre Freundin hätten ChatGPT befragt, ob man die Polizei belügen oder ohne Führerschein fahren dürfe. Ihre Begleiterin habe sie überredet, sie im Auto nach Hause zu fahren. Die KI schien darin offenbar kein Problem zu sehen, wohl aber die beiden Polizisten. Sie ließen den BMW abschleppen.

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt

Die 21-Jährige wurde in dieser Nacht zum zweiten Mal wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt. Sie habe, so sagte sie den Beamten, nicht damit gerechnet, zweimal in einer Nacht von der Polizei gestoppt zu werden. Die Freundin wurde übrigens auch angezeigt wegen Anstiftung zum Fahren ohne Führerschein.