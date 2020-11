Polizist am Hauptbahnhof niedergestochen: 24-Jähriger vor Gericht

Im Dezember vergangenen Jahres hat ein junger Münchner einem Polizist am Hauptbahnhof unvermittelt ein Messer in den Nacken gestochen - ab Donnerstag muss sich der 24-Jährige vor Gericht verantworten.

München - Wegen versuchten Mordes an einem Polizisten steht ein 24-Jähriger von Donnerstag an in München vor Gericht. Er soll im vergangenen Dezember einem Beamten im Münchner Hauptbahnhof von hinten ein Messer in den Nacken gerammt haben. Der Mann hatte mit einer derartigen Kraft zugestochen, dass sogar die Klinge des Messers abgebrochen war.

Nach Messer-Attacke: Polizist noch immer dienstunfähig

Das mutmaßliche Motiv: Hass auf Polizisten. Das Opfer erlitt eine tiefe Wunde und musste notoperiert werden. Ein Chirurg entfernte das abgebrochene acht Zentimeter lange Klingenstück, das im Bereich der Wirbelsäule steckte. Trotz eines monatelangen Krankenhausaufenthaltes kann der Polizist nach Angaben der Ermittler bis heute nicht ohne Hilfsmittel gehen und ist dienstunfähig krankgeschrieben.

Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll der heute 24-Jährige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Bei dem mutmaßlichen Täter habe zum Zeitpunkt des Angriffs eine akute psychotische Episode vorgelegen - er leide an einer paranoiden Schizophrenie.