Polizeiwagen und Taxi bauen Unfall – mit Spätfolgen am selben Tag

Am Sonntagmorgen hat sich in der Ludwigsvorstadt ein Unfall ereignet. Die Folgen des Zusammenstoßes führten Stunden später zu einem weiteren Crash.

Der Streifenwagen wurde durch den Unfall gegen die Ampel gedrückt, die daraufhin abgeschaltet wurde – mit Folgen.

Ein Unfall mit weitreichenden Folgen hat sich am frühen Sonntagmorgen in der Münchner Innenstadt ereignet. Wie die Feuerwehr berichtet, kollidierte gegen 5 Uhr an der Kreuzung Paul-Heyse- und Schwanthalerstraße ein Streifenwagen der Polizei mit einem Taxi. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Polizisten (27 und 28) leicht verletzt, der 46-jährige Taxifahrer blieb unverletzt, wurde aber in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Mit hydraulischem Gerät konnte er von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Streifenwagen gegen eine Ampel gedrückt, das Taxi prallte gegen die Glasfassade eines Hotels, die dabei eingedrückt wurde.

Das Taxi wurde gegen die Glasfassade eines Hotels gedrückt. © Berufsfeuerwehr München

Streifenwagen und Taxi bauen Unfall – mit Folgen

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrtüchtig. Auch die Ampel wurde in Mitleidenschaft gezogen und musste an der Unfallstelle abgeschaltet werden. Dies sollte Stunden später noch weitere Folgen haben.

Etwa fünf Stunden später, gegen 10.15 Uhr, waren ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck und ein 61-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit ihren Fahrzeugen auf der Schwanthalerstraße stadteinwärts unterwegs, so die Polizei. An der Kreuzung zur Paul-Heyse-Straße wollten die beiden Fahrer diese geradeaus überqueren. Die durch den Unfall am frühen Morgen beschädigte Ampel war zu diesem Zeitpunkt weiterhin außer Betrieb, der 58-Jährige und der 61-Jährige hatten an dieser Stelle aber Vorfahrt und fuhren dementsprechend in den Kreuzungsbereich.

Ampel nach Unfall deaktiviert – Stunden später kracht es dort wieder

In diesem Moment war ein 37-Jähriger aus München mit seinem Pkw auf der Paul-Heyse-Straße in Richtung Kaiser-Ludwig-Platz unterwegs. Dabei übersah er, dass er Vorfahrt zu gewähren hatte und kollidierte frontal mit dem Pkw des 58-Jährigen. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug in den rechts neben ihm fahrenden Pkw des 61-Jährigen geschoben.

Der 58-Jährige wurde dabei verletzt und wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige und seine 41-jährige Beifahrerin sowie der 37-Jährige wurden bei dem Unfall allesamt leicht verletzt, benötigten an der Unfallstelle jedoch keine ärztliche Versorgung.

Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt, konnten ihre Fahrt nicht fortsetzen und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.