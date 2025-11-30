Polizeigroßeinsatz mitten in München nach Drogen- und Alkoholparty

Eine Frau rennt in Sendling auf die Straße und schreit laut um Hilfe. Jemand habe sie mit einem Messer bedroht. Dann rücken innerhalb weniger Minuten rund 30 Polizisten an.

30. November 2025 - 13:55 Uhr

Mehrere Männer und Frauen haben am Samstagvormittag in einem Gebäude in der Kidlerstraße in Sendling eine wilde Party gefeiert. Die Gäste tranken jede Menge Wodka und nahmen, wie sie selbst später bei der Polizei zugaben, offenbar auch Drogen.

Gegen 10.30 Uhr rannte eine 32-Jährige auf die Straße und schrie laut um Hilfe. Jemand habe sie und ihre Freunde mit einem Messer bedroht. Anwohner verständigten die Polizei. Minuten später rückten neun Streifen und eine Gruppe der Einsatzhundertschaft an, insgesamt rund 30 Beamte.

Polizisten sichern Spuren hinter der zerstörten Eingangstür. © Felix Müller

Bei Eintreffen der Polizisten an der Wohnung war die Türe verschlossen. Aus dem Inneren der Wohnung hörten die Beamten Schreie. Ein Polizist trat die Türe zu der fraglichen Wohnung ein. Dabei ging eine Glasscheibe zu Bruch. Der Beamte erlitt eine Wunde am Bein.

In der Wohnung konnten ein 30-jähriger Rumäne mit Wohnsitz in München, ein 61-jähriger Bulgare ebenfalls mit Wohnsitz in München sowie eine 25-jährige Bulgarin ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen werden, so eine Polizeisprecherin am Sonntag. Die beiden mutmaßlichen Täter hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon aus der Wohnung entfernt. Keine der angetroffenen Personen wies Verletzungen auf. Es konnte auch kein Messer mit Tatzusammenhang in dem Objekt aufgefunden werden, so die Polizei. Zudem machten alle vier Anwesenden teils konträre Angaben. Alle vier Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie befanden sich nach Polizeiangaben in deutlich berauschtem Zustand.