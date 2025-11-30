AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Polizeigroßeinsatz mitten in München nach Drogen- und Alkoholparty

Polizeigroßeinsatz mitten in München nach Drogen- und Alkoholparty

Eine Frau rennt in Sendling auf die Straße und schreit laut um Hilfe. Jemand habe sie mit einem Messer bedroht. Dann rücken innerhalb weniger Minuten rund 30 Polizisten an.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Großeinsatz der Polizei in Sending. Eine Party mit Drogen und viel Alkohol ist aus dem Ruder gelaufen.
Großeinsatz der Polizei in Sending. Eine Party mit Drogen und viel Alkohol ist aus dem Ruder gelaufen. © Felix Müller

Mehrere Männer und Frauen haben am Samstagvormittag in einem Gebäude in der Kidlerstraße in Sendling eine wilde Party gefeiert. Die Gäste tranken jede Menge Wodka und nahmen, wie sie selbst später bei der Polizei zugaben, offenbar auch Drogen.
Gegen 10.30 Uhr rannte eine 32-Jährige auf die Straße und schrie laut um Hilfe. Jemand habe sie und ihre Freunde mit einem Messer bedroht. Anwohner verständigten die Polizei. Minuten später rückten neun Streifen und eine Gruppe der Einsatzhundertschaft an, insgesamt rund 30 Beamte.

Polizisten sichern Spuren hinter der zerstörten Eingangstür.
Polizisten sichern Spuren hinter der zerstörten Eingangstür. © Felix Müller

Bei Eintreffen der Polizisten an der Wohnung war die Türe verschlossen. Aus dem Inneren der Wohnung hörten die Beamten Schreie. Ein Polizist trat die Türe zu der fraglichen Wohnung ein. Dabei ging eine Glasscheibe zu Bruch. Der Beamte erlitt eine Wunde am Bein.

In der Wohnung konnten ein 30-jähriger Rumäne mit Wohnsitz in München, ein 61-jähriger Bulgare ebenfalls mit Wohnsitz in München sowie eine 25-jährige Bulgarin ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen werden, so eine Polizeisprecherin am Sonntag. Die beiden mutmaßlichen Täter hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon aus der Wohnung entfernt. Keine der angetroffenen Personen wies Verletzungen auf. Es konnte auch kein Messer mit Tatzusammenhang in dem Objekt aufgefunden werden, so die Polizei. Zudem machten alle vier Anwesenden teils konträre Angaben. Alle vier Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie befanden sich nach Polizeiangaben in deutlich berauschtem Zustand.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Chablis64 gerade eben / Bewertung:

    Tolle Nachbarn haben da leider viele normale Menschen... Manche Leute wollen einfach nur in Ruhe in ihren 4 Wänden wohnen. Andere sind da um ständige, pausenlos, in einer Tour Unruhe zu stiften. Ihr Ding abziehen ohne Rücksicht auf irgend jemanden. Solche Leute machen mich echt sprachlos. Nur da um Ärger zu machen oder kaputt zu machen oder alles vermüllen lassen was andere pflegen und schätzen...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Frale vor 6 Minuten / Bewertung:

    München ist so schön bunt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni vor 29 Minuten / Bewertung:

    Drogen und ohne festen Wohnsitz hier. Tolle Mischung.
    Und mir will man die Halbe Bier zum Mittagessen als Drogenkonsum einreden.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.