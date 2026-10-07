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Polizeieinsatz: Verspätungen auf der Stammstrecke

München startet mit dem gewohnten S-Bahn-Chaos in den Tag. Ursache für die aktuellen Verspätungen auf der wichtigen Stammstrecke ist diesmal ein Polizeieinsatz.
Tobias Singer |
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Fast alle S-Bahnlinien sind in München auf der Stammstrecke unterwegs. (Archivbild)
Fast alle S-Bahnlinien sind in München auf der Stammstrecke unterwegs. (Archivbild) © Lukas Barth/dpa

Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilt, kam es am Morgen auf der Stammstrecke zu Verspätungen. Betroffen waren demnach alle S-Bahnen Richtung Ostbahnhof. Grund sei ein Polizeieinsatz am Halt Hackerbrücke gewesen. Dieser habe Verspätungen von 10 bis 15 Minuten und Teilausfälle zur Folge gehabt. Die Störung hielt bis ca 8.30 Uhr an.  

Nach Angaben der Bundespolizei kam es in der S-Bahn aus Pasing zu einem Streit zwischen zwei Frauen. Zur Klärung der Lage wurde die Bahn am S-Bahnhof Hackerbrücke angehalten. Die Auseinandersetzung konnte laut Bundespolizei ohne größeren Einsatz und weitere Probleme beendet und der Zugverkehr fortgeführt werden.    

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