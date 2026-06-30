Polizeieinsatz in München: Mensch angefahren und verletzt

Mitten in München wird ein Fahrradkurier von einem Taxi erfasst und verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Ein Taxifahrer ist mit einem Fahrradkurier in einen Disput geraten und hat ihn daraufhin wohl absichtlich angefahren.

Ein Mensch ist in München laut Polizei von einem Fahrzeug angefahren und verletzt worden. Es laufe ein Einsatz wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sagte ein Polizeisprecher.

Am Dienstag, 30.06.2026, gegen 15:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Sonnenstraße Ecke Landwehrstraße zu einem Streit zwischen einem 46-Jährigen und einem 37-Jährigen, beide mit türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München. Der 46-Jährige fuhr mit seinem Taxi hinter dem 37-Jährigen, welcher mit einem Fahrrad die Landwehrstraße Richtung Schillerstraße befuhr. Beide stoppten für einen kurzen Augenblick. Kurz darauf beschleunigte der 46-Jährige, wodurch der 37-

Jährige auf die Motorhaube geschleudert wurde.

Taxi fährt mit Radler auf der Motorhaube weiter

Mit dem Radler auf der Haube fuhr das Taxi laut Polizei etwa 20 bis 25 Metern die Straße hinunter. Dann bremste das Taxi. Der Radfahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert und dabei verletzt. Als der 46-Jährige mit unbekannter Absicht ausstieg, schritten mehrere Passanten ein und hielten ihn bis zum schnellen Eintreffen der ersten Polizeistreife fest.

Die verletzte Person ist ins Krankenhaus gebracht worden. © rah

Der 37-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er nicht schwerer verletzt. An den Fahrzeugen entstand kein nennenswerter Sachschaden. Der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen und Sicherstellung seines Führerscheins wurde er entlassen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.