Polizeieinsatz in der Schwabing: Mann droht Polizisten mit Säureangriff

Ein offenbar psychisch labiler Mann sorgt am Donnerstagvormittag für einen größeren Polizeieinsatz in Schwabing.

Ein 45-jähriger Mann hat am Donnerstagvormittag für einen größeren Polizeieinsatz in Schwabing gesorgt. Gegen 9 Uhr wurde die Polizei alarmiert, dass sich der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Georgenstraße psychisch auffällig, störend verhalten und auf seinem Balkon stehend rumschreien würde.

Eine Streife der Polizei fuhr zu dem Haus und konnte dort den 45-jährigen Deutschen antreffen. Die Beamten suchten das Gespräch mit dem Mann, welches allerdings nicht positiv verlief. Der 45-Jährige drohte den Beamten, sie bei einem weiteren polizeilichen Vorgehen mit einer säurehaltigen Substanz anzugreifen.

Mann droht Polizisten mit Säureattacke

Diese Drohung führte dazu, dass weitere Einsatzkräfte der Polizei, darunter auch Spezialeinheiten, zur Unterstützung zu dem Wohnhaus beordert wurden. Auch die Feuerwehr, die über den Vorfall und die Säuredrohung informiert wurde, schickte Einsatzkräfte in die Georgenstraße. Diese wurde für die Bereitstellung der zahlreichen Einsatzkräfte für den Verkehr gesperrt.

Gegen 11.45 Uhr gelang es der Polizei, den 45-Jährigen in seiner Wohnung zu überwältigen. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten konnten, außer typischen Haushaltsreinigungsmitteln, keine problematischen Substanzen entdeckt werden.

Der 45-Jährige wurde wegen der Bedrohung angezeigt und aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version war von der Leopoldstraße die Rede. Dies wurde nun nach weiteren Informationen der Polizei korrigiert.