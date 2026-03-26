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Polizeieinsatz in der Leopoldstraße: Mann droht mit Säureangriff

Ein offenbar psychisch labiler Mann sorgt für einen größeren Polizeieinsatz in der Leopoldstraße.
Hüseyin Ince, André Wagner |
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Großer Polizeieinsatz in der Leopoldstraße. (Symbolbild)
Großer Polizeieinsatz in der Leopoldstraße. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Am Donnerstagvormittag kam es in der Leopoldstraße auf Höhe der Hausnummer 9 zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein offenbar psychisch labiler Mann randalierte und drohte mit einem Säureangriff.

Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr waren vor Ort.  Nach kurzer Zeit gelang es den Beamten, den Mann zu sichern und die Situation zu entschärfen. Durch den Einsatz kam es auf der Leopoldstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen, eine Sperre erfolgte nicht.

 

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