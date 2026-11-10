Die Münchner Polizei startet zusammen mit der Stadt und der Verbraucherzentrale Bayern eine Aufklärungskampagne. So können Sie sich gegen die Tricks der internationalen Betrugsnetzwerke schützen.

Die Hintermänner bei Cybertrading-Betrug sitzen oft im Ausland. Der Gesamtschaden in der Bundesrepublik lag im vergangenen Jahr bei fünf Milliarden Euro. (Symbolbild)

Es ist vermutlich derzeit die lukrativste Masche im Sektor Internet-Betrug: Auf rund fünf Milliarden Euro im Jahr wird der Schaden in Deutschland geschätzt. Allein in München wurden die Opfer durch Investment-Betrug im vergangenen Jahr um 50 Millionen Euro gebracht.

Online-Anlagebetrug nimmt massiv zu, wie polizeiliche Ermittlungen belegen. Seit Anfang 2025 registriert das Präsidium in München einen Anstieg von Betrugsdelikten in der digitalen Welt. Meist geht es dabei um Anlagen in Kryptowährungen, Aktien, ETFs oder in Fest- und Tagesgeld. „Organisierte Kriminalität ist offen für alle“, warnt Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern. Die Verbraucherschützer haben deshalb auf ihrer Homepage einen „Fake-Check“ eingerichtet. Investoren können damit verdächtige Anlageangebote online selbst prüfen, erklärt Sascha Straub.

Moritz Ehrenpreis von K72, Martin Ostwinkel von K105, Holger Schmidt vom Verein Sicher in München und Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern (v.li.) präsentieren vor dem Polizeipräsidium die neuen Aufklärungsflyer. Eine Million Exemplare werden an Münchner Haushalte verteilt. © Ralph Hub

Bis Oktober haben bereits rund 3500 Verbraucherinnen und Verbraucher das Angebot genutzt. Etwa ein Drittel von ihnen hatte da aber bereits Geld in dubiose Internet-Angebote investiert. Die meisten von ihnen werden von ihrem Geld kaum etwas wiedersehen. „Der Gesamtschaden im vergangenen Jahr belief sich in München auf rund 50 Millionen Euro“, sagt Moritz Ehrenpreis vom Kommissariat 72.

Geschädigter aus München verliert eine Million Euro

Die Täter gaukeln ihren Opfern vor, dass sie mit ihren Investitionen sehr schnell hohe Renditen erwirtschaften können. Die kriminellen Netzwerke nutzen Werbeanzeigen im Internet für die Kontaktaufnahme mit ihren Opfern. Die steigen meist mit kleineren Beträgen um die 250 Euro ein. Angebliche Finanzexperten schwatzen den Geschädigten schnell immer höhere Summen ab. In München gab es Opfer, die auf diese Weise über eine Million Euro verloren haben, berichten Fahnder.

So arbeiten die Betrüger

Häufig manipulierten die gut organisierten und international vernetzten Banden bekannte Fernsehsendungen mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI). So erweckten sie bei den Opfern den Eindruck, prominente Talkshow-Gäste würden Geheimtipps verraten. Für den Internet-Fake haben Täter sogar den Namen und die Fotos von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier missbraucht.

Die Betrüger erstellen sogar Trading-Plattformen im Internet, auf denen die Opfer ihre angeblichen Kursgewinne und Renditen verfolgen können. Alles Schwindel. Das Geld wandert über diverse Kanäle in die Taschen der Investment-Mafia.

Das Polizeipräsidium München hat in Zusammenarbeit mit dem Verein „Sicher in München“ und der Stadt eine Million Flyer gedruckt. Die werden an alle Haushalte in der Stadt zur Aufklärung und zur Prävention verteilt.