Ein Einsatz mit Blaulicht endet in Zusammenstoß: Ein Polizei-BMW kracht in zwei Autos.

Am Samstagabend ist ein Polizeiwagen in der Altstadt mit zwei weiteren Autos zusammengestoßen.

Am Samstagabend ist ein Polizeiwagen auf der Maximilianstraße mit zwei weiteren Autos zusammengestoßen. In ihrem zivilen Dienst-BMW fuhren ein 25-jähriger Polizist und sein 21-jähriger Beifahrer mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz am Odeonsplatz, die Ampel an der Kreuzung zum Maximiliansplatz war rot.

Polizei stößt mit zwei Autos zusammen

Gleichzeitig wollten eine 25-Jährige in einem BMW und ein 30-Jähriger in einem Toyota die Kreuzung bei grün überqueren. Der Polizeiwagen prallte in den BMW, der sich auf den Toyota schob.

Die drei Autos wurden schwer beschädigt und abgeschleppt. Alle Beteiligten wurden mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Die Kreuzung war etwa zwei Stunden gesperrt, die Verkehrspolizei ermittelt.