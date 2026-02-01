AZ-Plus

Polizei-Unfall in der Altstadt

Ein Einsatz mit Blaulicht endet in Zusammenstoß: Ein Polizei-BMW kracht in zwei Autos.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Am Samstagabend ist ein Polizeiwagen in der Altstadt mit zwei weiteren Autos zusammengestoßen.
Am Samstagabend ist ein Polizeiwagen in der Altstadt mit zwei weiteren Autos zusammengestoßen. © Alexander Pohl via www.imago-images.de

Am Samstagabend ist ein Polizeiwagen auf der Maximilianstraße mit zwei weiteren Autos zusammengestoßen. In ihrem zivilen Dienst-BMW fuhren ein 25-jähriger Polizist und sein 21-jähriger Beifahrer mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz am Odeonsplatz, die Ampel an der Kreuzung zum Maximiliansplatz war rot.

Polizei stößt mit zwei Autos zusammen

Gleichzeitig wollten eine 25-Jährige in einem BMW und ein 30-Jähriger in einem Toyota die Kreuzung bei grün überqueren. Der Polizeiwagen prallte in den BMW, der sich auf den Toyota schob.

Die drei Autos wurden schwer beschädigt und abgeschleppt. Alle Beteiligten wurden mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Die Kreuzung war etwa zwei Stunden gesperrt, die Verkehrspolizei ermittelt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Haan vor 2 Minuten / Bewertung:

    Bei einem "zivilen" Dienstwagen der Polizei ist das tatü-tata eventl. leicht zu überhören. Das müsste eigentlich bei den Polizisten bekannt sein.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Knoedel vor einer Stunde / Bewertung:

    Kommt aber in letzter Zeit immer häufiger vor, das ein Polizeiauto verunfallt.
    Vielleicht müssen die Fahrer mal nachschulen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • FRUSTI13 vor 44 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Knoedel

    Vielleicht müssen die Autofahrer/innen nachgeschult werden, was Blaulicht und Martinshorn bedeutet!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.