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Polizei teilt mit: U-Bahn hält aktuell nicht am Marienplatz

Die Meisterfeier des FC Bayern führt aktuell zu einer Sperrung der U-Bahn-Station Marienplatz. Besucher müssen einen Umweg in Kauf nehmen.
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Die U-Bahnstation Marienplatz ist aktuell wegen der Meisterfeier des FC-Bayern gesperrt.
Die U-Bahnstation Marienplatz ist aktuell wegen der Meisterfeier des FC-Bayern gesperrt. © imago/Werner Lerooy

Wie die Polizei München mitteilt, halten die U-Bahnen der Linie U3 und U6 aktuell nicht an der Haltestelle Marienplatz. Grund ist die Meisterfeier des FC Bayern auf dem Balkon des Münchner Rathauses. Der Verein hat zum 35. Mal die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Wie lange die Sperrung genau andauern wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Alle, die die Meisterfeier besuchen möchten oder in der Innenstadt unterwegs sind, müssen sich auf entsprechende Umwege einstellen. 

Die Feierlichkeiten laufen bereits seit 12 Uhr: zuerst soll FCB-Maskottchen Berni auf dem Marienplatz auftreten, die Mannschaft wird im Rathaus von Oberbürgermeister Dominik Krause empfangen, gegen 13:30 Uhr sollen die Spieler auf den Balkon treten. 

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