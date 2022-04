Polizei sucht Zeugen: Wer ist der Tote von der Baustelle?

Vor rund zwei Wochen wurde eine Leiche an einer Baustelle in München gefunden. Die Identität ist noch immer unklar. Nun sucht die Polizei nach Zeugen – und veröffentlicht ein Bild des Leichnams.

Die Leiche wurde an einer Baustelle in der Landsberger Straße gefunden. (Symbolbild)

München - Am Morgen des 25. März, gegen 6.30 Uhr, ist an einer Baustelle in der Landsberger Straße die Leiche eines bislang unbekannten Mannes gefunden worden.

Die bisherigen Maßnahmen der Polizei konnten nicht zur Identifizierung des Toten führen, nun suchen die Ermittler nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel.: 089/29100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ein von der Polizei veröffentlichtes Bild des Leichnams . Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließt die Polizei eine Fremdeinwirkung in Bezug auf den Todesfall aus.

Leiche in München gefunden: Beschreibung des Toten

Der Mann ist zwischen 20 und 35 Jahre alt, hat lange braune Haare und ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Er trug schwarz-graue Trekkingstiefel (Größe 9), einen grau-weiß melierten Schal, eine beige Hose mit schwarzen Applikationen der Marke "Mc Kinley", ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze "Northface"-Jacke.

Zudem hatte er einen Ring mit einem schwarz-silbernen Pentagramm sowie einen Schlüsselring mit einem schwarz-weißen Anhänger bei sich.