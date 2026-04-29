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Polizei sperrt Englischen Garten wegen Strahlen-Notruf ab

Alarm im Englischen Garten: Die Polizei sperrt den nördlichen Teil des beliebten Parks nach einem Strahlen-Notruf ab. Ein Passant hatte eine mutmaßlich erhöhte Strahlung gemessen.
AZ/dpa |
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Zeitweise ist der Bereich im Norden des Parks gesperrt. (Symbolbild)
Zeitweise ist der Bereich im Norden des Parks gesperrt. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wegen einer angeblich erhöhten radioaktiven Strahlung hat es im Englischen Garten einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gegeben. Ein Passant hatte am Dienstag über den Notruf gemeldet, auf Höhe des Aumeister-Biergartens im Norden des Parks eine starke Strahlung gemessen zu haben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk über den Einsatz berichtet.

Alarm im Englischen Garten: Welchen Wert die Feuerwehr gemessen hat

Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich vorsorglich für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer. Der Biergarten hatte an dem Tag geschlossen. Warum die Sperrung noch vor eigenen Messungen erfolgte, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen.

Die Feuerwehr stellte den Angaben zufolge anschließend lediglich einen unbedenklichen Wert von 1,5 Mikrosievert fest und gab Entwarnung. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz abgeschlossen und der Bereich wieder freigegeben, wie die Sprecherin bestätigte.

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11 Kommentare
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  • tutnixzursache gerade eben / Bewertung:

    Nicht im Ernst?

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  • HanneloreH vor 46 Minuten / Bewertung:

    Wenn Idioten unterwegs sind !

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  • Sani Bonani vor 49 Minuten / Bewertung:

    Man darf sich fragen, wer jetzt bei dieser "Aktion" verrückter war: der Passant, der die erhöhte Strahlung gemessen hat, oder die Polizei/Feuerwehr, die den Bereich deswegen einfach abgesperrt haben?

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