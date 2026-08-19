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Polizei schießt in München auf Mann – war der Gegenstand eine echte Waffe?

Großeinsatz in der Belgradstraße: Ein Mann hantiert offenbar mit einer Pistole auf der Straße, ein Großaufgebot rückt an – Beamte schießen ihn nieder.
Hüseyin Ince, Irene Kleber,
Felix Müller
Felix Müller |
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Die Polizei ist vor Ort.
Irene Kleber 5 Die Polizei ist vor Ort.
Ein Polizeiwagen vor Ort.
Hueseyin Ince 5 Ein Polizeiwagen vor Ort.
Mehrere Streifen sind vor Ort.
Hueseyin Ince 5 Mehrere Streifen sind vor Ort.
Die Einsatzkräfte sind weiter vor Ort.
Hueseyin Ince 5 Die Einsatzkräfte sind weiter vor Ort.
Polizeiwagen reihen sich am Einsatzort auf.
Hueseyin Ince 5 Polizeiwagen reihen sich am Einsatzort auf.

Update, 21.38 Uhr: Nachdem ein Mann in München durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worde ist, wird nun untersucht, ob es sich bei dem pistolenähnlichen Gegenstand, den der Verletzte bei sich trug, um eine echte Waffe handelte. Der Gegenstand wurde laut Polizei sichergestellt. Darüber berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Abend.

Auch die Identität sei noch ungeklärt. Er habe keine Ausweisdokumente bei sich getragen. Es soll voraussichtlich bis Mittwoch dauern, bis der identifiziert werden könne, teilte man der dpa mit. 

Das Gelände war zeitweise weiträumig gesperrt. Der Einsatz hatte auch Auswirkungen auf den Tramverkehr. Die Polizei sprach laut der dpa von "erheblichen Verkehrsbehinderungen".

Erstmeldung: Es ist 17.13 Uhr, als bei der Polizei etliche Notrufe aus Schwabing eingehen. "Ein Mann fuchtelt mit einer schwarzen Pistole herum!", melden die Augenzeugen aus dieser eigentlich so gediegenen Ecke der Stadt. Etliche Polizeistreifen rasen herbei. Vor der Belgradstraße 22, an der Ecke zur Clemensstraße, schießen sie auf den Mann und stoppen ihn so.

Der Tatort wird weiträumig abgesperrt bis hoch zum Café Tante Emma geht die Sperrung. Dort erzählt ein Gast der AZ: "Wir haben um Viertel nach fünf einen Knall gehört. Ich wollte zu meinem Freund noch sagen: Das klang wie ein Schuss. Da ging gleich danach schon massenhaft Blaulicht los."

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Der Tramverkehr ist unterbrochen, die Spurensicherung ist vor Ort. Auch Beamte des Landeskriminalamts sind da, die in solchen Fällen routinemäßig überprüfen, ob der Schusswaffengebrauch der Polizisten rechtmäßig war. Ein Krankenwagen ist zu sehen, später meldet die Polizei, der Mann sei schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden.

In Schwabing bleiben die Nachbarn schockiert zurück. Mit so einem Zwischenfall hat hier im Viertel niemand gerechnet.
Ob der Mann die Waffe gegen die Polizei gerichtet hat oder ob er einer Aufforderung der Beamten nicht nachgekommen ist, seine Waffe niederzulegen, das sei nun Teil der weiteren Ermittlungen, hieß es am Abend von der Polizei.

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2 Kommentare
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  • HanneloreH vor 11 Stunden / Bewertung:

    In Bayern läuft es wie im Wilden Westen

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  • tutnixzursache vor 10 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von HanneloreH

    du bist besonders „schlau“

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