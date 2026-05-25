Polizei rätselt nach U-Bahn-Drama: Mann stirbt nach Sturz

Ein Mann stürzt an einem Bahnsteig und fällt auf die Gleise. Die Polizei versucht die Hintergründe des tragischen Vorfalls aufzuklären.

Mehrere Tage nachdem ein Mann auf die Gleise der Münchner U-Bahn gestürzt war, ist er an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Der 49-Jährige stürzte am Mittwoch auf die Gleise am Münchner U-Bahnhof Kolumbusplatz, wie die Polizei mitteilte. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er am Samstag.

Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Vorfalls. Fremdeinwirkung schließen die Beamten aber aus.