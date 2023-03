Polizei nimmt jugendliche Taxidiebe in Taufkirchen fest

Die Schüler sollen in Neuperlach und in Taufkirchen geparkte Autos geplündert haben.

Taufkirchen - Montagnacht (22:45 Uhr) konnte ein Zeuge zwei junge männliche Personen dabei beobachten, wie sie die Fensterscheiben eines Taxis einschlugen, das in der Nähe des Bahnhofs Taufkirchen stand.

Die Polizei traf die jungen Täter mit dem Diebesgut an

Die beiden erst 12 und 13 Jahre alten Schüler aus dem Münchner Osten haben auf ihren Touren offenbar ihr Taschengeld aufgebessert. Juristisch können beide für ihre Taten noch nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil sie noch nicht 14 Jahre alt und damit strafmündig sind. Allerdings wurde das Jugendamt informiert. Den Eltern wird Hilfe angeboten.

Ein Zeuge beobachtete am vergangenen Montag gegen 22.45 Uhr, wie die beiden Schüler die Scheiben eines Taxis einschlugen, das in der Nähe des Bahnhofes Taufkirchen abgestellt war. Anschließend flüchteten die beiden in eine nahe gelegene Tiefgarage, wie die Polizei gestern mitteilte.

Bei den beiden Kindern wurden Handschuhe und Bargeld gefunden. In der Tiefgarage lagen in einem Versteck mehrere belastende Gegenstände, darunter Handys und eine Geldbörse.

Nach Angaben der Polizei werden die beiden Schüler verdächtigt, in Neuperlach und in Taufkirchen in der Tatnacht insgesamt sechs Taxen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht zu haben. Die beiden Buben wurden ihren Eltern übergeben.