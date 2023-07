Polizei gibt Entwarnung: In München vermisste Buben gefunden

Am Montagmorgen waren zwei Sechsjährige in München als vermisst gemeldet worden, die Polizei rief eine Öffentlichkeitsfahndung aus. Jetzt sind die Kinder wieder da.

München - Die Polizei hatte die Bevölkerung um Unterstützung gebeten: Seit Montagmorgen (3. Juli) wurden in München zwei sechs Jahre alte Buben vermisst, jetzt sind sie wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Kinder gefunden: Münchner Polizei widerruft Öffentlichkeitsfahndung

"Wir haben die beiden Jungs unversehrt angetroffen und bringen sie wieder zu ihren Eltern", teilte die Polizei via Twitter mit. Die beiden Kinder waren zuletzt auf dem Spielplatz in der Blutenburgstraße in der Maxvorstadt gesehen worden.

Dort waren sie mit einer Kindergartengruppe unterwegs gewesen, bevor sie verschwanden. Hinweise auf ein Verbrechen gab es zunächst nicht. Die Polizei fahndete mit rund 40 Beamten nach den beiden Vermissten, die Ermittlungen führte das Kommissariat 14.