Der Verdächtige soll in München in diesem Jahr in zehn Lokale eingestiegen sein. Seine Strafakte startet als Kind mit elf Jahren. Inzwischen sind es mehr als 100 Fälle, in denen die Polizei gegen ihn wegen Einbruchdiebstahls ermittelte.

Der 39-Jährige bestreitet offensichtlich seit Jahrzehnten sein Leben mit Einbruchsdiebstahl. Am Montag (8. Dezember) ist der Mann erneut von Zivilfahndern festgenommen worden.

Der letzte Einbruch war einer zu viel

Der per Haftbefehl gesuchte Verdächtige kam ahnungslos aus einem Gebäude in der Landsberger Straße. Das ermittelnde Kommissariat K 52 wirft ihm zehn Einbrüche in den vergangenen Monaten im gesamten Stadtgebiet vor.

Zum Verhängnis wurde dem Verdächtigen ein Einbruch, den er nach Polizeiangaben Mitte August in ein Lokal in Neuhausen verübt haben soll. Er musste damals ohne Beute abziehen, dafür hinterließ er aber eine Menge Spuren am Tatort. Ein Abgleich mit den Daten im Polizeisystem ergab jetzt einen Treffer.

Statt in U-Haft kommt der Verdächtige in eine Entzugsklinik

Zudem stellten die Ermittler fest, dass die Spuren des Verdächtigen zu neun weiteren Einbrüchen in der Stadt passen, überwiegend handelte es sich dabei um Restaurants oder Geschäftsgebäude. Der Schaden wird auf insgesamt 50.000 Euro geschätzt.

Der Mann wurde wegen seiner Suchtprobleme in eine Entziehungsanstalt in Niederbayern eingewiesen. Dort war er 2025 schon einmal Patient. Die Strafakte des Mannes mit italienisch-türkischer Abstammung ist lang. Mit elf Jahren wurde er erstmals von der Polizei erwischt.

Damals war er noch nicht strafmündig. In den vergangenen knapp 30 Jahren wurde der Mann immer wieder im Zusammenhang mit Einbrüchen festgenommen. Er saß auch bereits im Gefängnis. Die Strafakte umfasst inzwischen über 100 Einträge, die neueste Serie mit zehn Einbrüchen in München wird der Liste zugefügt.