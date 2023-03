Polizei ermittelt: Nazi-Schmierereien in der Fasanerie und in Taufkirchen

In beiden Fällen sucht die Münchner Polizei nach Zeugen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

München - In zwei Fällen von politisch motivierten Schmierereien bittet die Münchner Polizei um Mithilfe.

Fasanerie: Nazi-Symbole auf Wandbild geschmiert

Am vergangenen Donnerstag (16. März) hatte ein vom Baureferat beauftragter freischaffender Künstler der Polizei mitgeteilt, dass das von ihm gefertigte Wandbild in der Fußgängerunterführung an der Bushaltestelle "Lerchenauer See" im Zeitraum zwischen 1. März und 15. März wiederholt mit Symbolen mit Bezug zur NS-Zeit und polizeifeindlichen Abkürzungen übersprüht worden sei.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro, die Schmierereien übermalte der Künstler selbst.

Taufkirchen: Symbole aus der NS-Zeit auf Stromkasten

Wie in diesem Fall ermittelt das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) auch zu folgendem Vorgang: Dabei hatte am Sonntagnachmittag (19. März) ein Mitarbeiter der Sicherheitswacht über den Polizeinotruf eine Schmiererei an einem Stromverteilerkasten im Riegerweg in Taufkirchen (Lkr. München) gemeldet.

Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein Symbol mit Bezug zur NS-Zeit. Die Schmiererei wurde abgedeckt und soll zeitnah entfernt werden.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat in den beiden Fällen etwas bemerkt, das Hinweise auf mögliche Täter oder zum Tatablauf liefern könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 44, Telefon 089/2910-0) oder an jeder andere Polizeidienststelle.