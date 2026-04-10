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"Politisch brisant": Polizeieinsatz bei israelischem Restaurant in München

In München wird die Polizei nachts alarmiert: In der Maxvorstadt soll es Knallgeräusche gegeben haben. Ein israelisches Lokal ist beschädigt.
AZ/dpa |
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Das Fenster des Lokals wurde beschädigt.
Das Fenster des Lokals wurde beschädigt. © Felix Hörhager/dpa

In München hat es in der Nacht einen Vorfall mit Schäden an einem israelischen Restaurant gegeben. Die Einsatzzentrale habe gegen 0.45 Uhr einen Anruf erhalten, wonach es in der Maxvorstadt an einem Lokal drei laute Knallgeräusche gegeben habe, sagte Polizeisprecher Tobias Schenk der dpa. Eine Streife stellte demnach vor Ort fest, dass die Fensterscheibe des Lokals an drei Stellen eingeschlagen war. 

Polizeieinsatz bei israelischem Restaurant in München

"Das Besondere bei diesem Einsatz ist die politische Brisanz, die dahintersteckt. Die Betreiber dieses Restaurants sind jüdischen Glaubens", sagte Schenk. Vor Ort sei geprüft worden, ob etwa Pyrotechnik Auslöser für die Knallgeräusche gewesen sei. Weitere Details nannte er zunächst nicht. 

Auch der Staatsschutz sei involviert, aber man ermittle in alle Richtungen, sagte Schenk.

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