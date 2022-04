Anzeige Podcast-Tipp: "Zeit zum Umdenken" – der Podcast der Sparda-Bank München

Ist es Ihnen auch nicht egal, wie wir in Zukunft leben? Dann hören Sie am besten mal rein in den Podcast "Zeit zum Umdenken“ der Sparda-Bank München.

04. April 2022 - 07:23 Uhr

Unter dem Titel "Zeit zum Umdenken" möchte die Sparda-Bank München den Hörer:innen die Ideen und Werte der Gemeinwohl-Ökonomie näher bringen. © Prostock-Studio (iStockphoto)

In diesem lernen Sie spannende Menschen kennen, die sich für die Gemeinwohl-Ökonomie engagieren und damit eine neue Wirtschaftsform unterstützen, die Fairness und Zusammenarbeit in den Mittelpunkt rückt. Sie alle wollen mit ihren Unternehmen, Organisationen oder Kommunen nicht nur Gewinne machen, sondern zum Wohl aller beitragen. Jetzt die aktuelle Folge des Podcasts " " hören Genau das ist auch seit 2010 die Ausrichtung der Sparda-Bank München, . Im Unterschied zu vielen anderen Banken hat die nicht nur das Finanzielle im Fokus. Soziale und ökologische Themen sind ihr genauso wichtig. Um dies umsetzen zu können und transparent zu machen, erstellt die Sparda-Bank München regelmäßig eine Gemeinwohl-Bilanz. Darin legt sie z.B. ihren Einsatz für den Klimaschutz und ihren Umgang mit Lieferant:innen offen. Sie zeigt zudem auf, wo sie ihr Geld anlegt und wie sie Fairness gegenüber ihren Mitarbeitenden definiert. Ideen und Werte der Gemeinwohl-Ökonomie soll näher gebracht werden Unter dem Titel " " möchte die Sparda-Bank München den Hörer:innen die Ideen und Werte der Gemeinwohl-Ökonomie näher bringen und den erforderlichen gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Wandel von möglichst vielen Seiten beleuchten. Für den Podcast führt die Journalistin und Radio-Moderatorin Schlien Gollmitzer Interviews mit verschiedenen Unternehmen, Organisationen und Kommunen, die diese neue Art des Wirtschaftens bereits vorleben. Johannes Gutmann von SONNENTOR zu Gast Johannes Gutmann ist Gründer und Geschäftsführer von SONNENTOR. © SONNENTOR Er ist Gründer und Geschäftsführer von . Wer gerne Tee trinkt oder Gewürzfan ist, kennt das Unternehmen aus Österreich vielleicht. SONNENTOR arbeitet schon seit 1988 mit Bio-Bäuer:innen zusammen und hat sich vor allem auf den Handel mit Kräutern und Gewürzen spezialisiert. Es gibt aber zum Beispiel auch Kaffee von SONNENTOR. Und das Unternehmen war schon sehr früh bei der Gemeinwohl-Ökonomie dabei. Warum sich Johannes dafür entschieden hat und was sich seitdem verändert hat – das erfahren Sie in der aktuellen Folge von "Zeit zum Umdenken“. Podcast "Zeit zum Umdenken" erscheint monatlich Für den Podcast führt die Journalistin und Radio-Moderatorin Schlien Gollmitzer Interviews mit verschiedenen Unternehmen, Organisationen und Kommunen, die diese neue Art des Wirtschaftens bereits vorleben. © Sparda-Bank München Wenn Sie noch mehr interessante Einblicke in die Welt der Gemeinwohl-Ökonomie bekommen wollen, finden Sie alle Folgen des monatlich erscheinenden Podcasts " “ der Sparda-Bank München hier und bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Die Sparda-Bank München eG ist Deutschlands erste Gemeinwohl-Bank und mit rund 300.000 Mitgliedern die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in Bayern.