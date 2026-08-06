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Plante er Sabotage an bayerischem Rüstungsunternehmen? Ukrainer wegen Agententätigkeit verhaftet

Der Mann soll Aufnahmen von einem bayerischen Rüstungsunternehmen gefertigt haben. Über die Hintergründe schweigen die Behörden.
AZ/dpa |
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Die Generalstaatsanwaltschaft München hat einen Ukrainer festgenommen, der ein Rüstungsunternehmen ausspionieren wollte (Symbolbild).
Die Generalstaatsanwaltschaft München hat einen Ukrainer festgenommen, der ein Rüstungsunternehmen ausspionieren wollte (Symbolbild). © Felix Hörhager/dpa

Die Behörden haben einen Ukrainer unter dem Verdacht der Agententätigkeit für einen fremden Staat festgenommen und inhaftiert. Der Mann soll versucht haben, Aufnahmen vom Gelände eines bayerischen Rüstungsunternehmens zu machen, mit dem Ziel, Sabotageakte zu verüben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in München mit. Der 33-Jährige sei gemeinsam mit der Thüringer Polizei auf Thüringer Gebiet festgenommen worden. Er sitze derzeit in einem bayerischen Gefängnis. Die Generalstaatsanwaltschaft macht derzeit keine weiteren Angaben zu dem Fall.

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