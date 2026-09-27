Planegg: 25-Jähriger auf Gleisen von S-Bahn erfasst und tödlich verletzt

Nahe dem S-Bahnhof Planegg ist ein 25-Jähriger in der Nacht zum Sonntag von einer herannahenden S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Warum sich der junge Mann auf den Gleisen aufhielt, ist unklar. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus.

Für einen 25-Jährigen kam in der Nacht zum Sonntag jede Hilfe zu spät. Er starb auf den Gleisen nahe Planegg.

Nahe dem S-Bahnhof Planegg ist in der Nacht zum Sonntag ein 25-jähriger Mann tödlich verunglückt. Er hatte sich gegen 1.40 Uhr aus noch unbekannten Gründen auf den Gleisen aufgehalten, als eine S-Bahn herannahte. Der Triebwagenführer habe den jungen Mann in der Dunkelheit zwar noch wahrgenommen und eine Schnellbremsung eingeleitet, teilt die Polizei mit. Der Zug sei aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gekommen. Der Triebwagen erfasste den jungen Mann, der dabei tödlich verletzt wurde.

Laut Polizei hat der junge Deutsche seinen Wohnsitz in Baden-Württemberg, die Beamten gehen von einem tragischen Unfall aus. Während der Unfallaufnahme vor Ort kam es für etwa drei Stunden zu Gleissperrungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.