Frühmorgens peitschten die Schüsse durch den Münchner Stadtteil Feldmoching. Ein 49-jähriger Bewohner eines Mietshauses wurde leicht verletzt. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Was über die mysteriöse Tat bisher bekannt ist.

Ein 22-Jähriger soll mit einer Pistole auf ein Mietshaus in Feldmoching geschossen haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. (Symbolbild)

Update vom 7. August: Nach Schüssen auf ein Wohnhaus in München ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Er sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte, fielen die Schüsse am 25. Juli früh am Morgen im Stadtteil Feldmoching.

Mit einer Pistole sei auf ein Wohnhaus geschossen worden. Die Schüsse hätten die Hausfassade getroffen, zwei davon hätten aber auch Schlafzimmerfenster durchschlagen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I weiter mit. Ein 49-Jähriger, der sich im Haus befunden habe, sei leicht verletzt, aber nicht direkt durch einen Schuss getroffen worden.

Der Verdächtige konnte zunächst flüchten. Fünf Tage später sei er jedoch "außerhalb Bayerns" festgenommen worden. Weitere Angaben - etwa zum Motiv und zu den Hintergründen der Tat - machte die Staatsanwaltschaft nicht.

Erstmeldung vom 6. August: Anwohner der Siedlung in Feldmoching hörten gegen 5 Uhr morgens mehrere Schüsse. Von der Straße aus feuerte ein Unbekannter mit einer Pistole auf eines der Mietshäuser. Die Schüsse trafen die Hausfassade, zwei der Projektile durchschlugen Fensterscheiben.

Frühmorgens fallen Schüsse

Polizei und Staatsanwaltschaft hielten die Tat bisher geheim. Aus ermittlungstechnischen Gründen bestätigten sie die Schüsse vom 25. Juli dieses Jahres erst jetzt auf AZ-Anfrage. Die meisten der Projektile blieben in der Fassade stecken, ohne größere Schäden zu verursachen. Zwei weitere Kugeln durchschlugen die Fenster zum Schlafzimmer eines der Bewohner. Der 49-Jährige wurde, wie die Staatsanwaltschaft München I mitteilte, leicht verletzt. "Die Person wurde jedoch nicht direkt durch einen der Schüsse getroffen", sagte Juliane Grotz, Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Bewohner wird knapp verfehlt

Das Opfer erlitt nach AZ-Informationen einen Schock und wurde psychologisch betreut. Bei dem Opfer handelt es sich nach Angaben der Ermittlungsbehörden um einen 49 Jahre alten in München wohnenden Serben.

Der Schütze flüchtete nach den Schüssen unerkannt. Die Polizei löste eine Fahndung aus, die zunächst aber erfolglos blieb. Dann geriet ein 22 Jahre alter Grieche ins Visier der Fahnder. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht München einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Es geht um den Verdacht der versuchten räuberischen Erpressung und der gefährlichen Körperverletzung.

Verdächtiger sitzt in U-Haft

Der 22-jährige mutmaßliche Schütze wurde am Donnerstag vergangener Woche, dem 30. Juli, außerhalb von Bayern von der Polizei festgenommen. Er wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Der Verdächtige soll in eine bayerische Justizvollzugsanstalt überstellt werden. Weitere Angaben macht die ermittelnde Staatsanwaltschaft nicht. Die Abteilung für Organisierte Kriminalität der Staatsanwaltschaft ermittelt. Vieles spricht für eine Beziehungstat. Ob Täter und Opfer geschäftliche oder private Kontakte zueinander unterhielten, ist nicht bekannt.