Pilotversuch in München gefordert: Laternen sollen freie Parkplätze zeigen

Die Mobilität in München mit smarter Technik verbessern. Das möchte die Stadtratsfraktion der CSU und Freien Wähler. Neben Straßenlaternen geht es dabei auch um ganz spezielle Münzen.

Weisen Straßenlaternen künftig auf freie Parkplätze hin? Die CSU/FW-Fraktion im Münchner Stadtrat will das zumindest in der Stadt testen. (Symbolbild)

München - Für Autofahrer in München ist die Parkplatzsuche in der Stadt so gut wie immer ein Ärgernis, denn häufig findet sich einfach keine freie Lücke. Die Stadtratsfraktion der CSU und Freien Wähler möchte dem Frust entgegenwirken und bringt nun einen Pilotversuch ins Spiel. Hauptakteure dabei: Münchens Straßenlaternen.

Der Vorschlag der Fraktion: Straßenlaternen sollen mit einer speziellen Sensortechnik ausgestattet werden, die dann freie Parkplätze erkennen können und die Informationen an eine App übermittelt. Autofahrer sehen dann in Echtzeit auf ihrem Handy, wo gerade ein Parkplatz frei ist. Klingt ein bisserl nach Science-Fiction, am Fürstenwall in Düsseldorf gibt es die "smarten Laternen" allerdings schon seit einiger Zeit.

"Ein hoher Teil der Fahrtzeit wird im Innenstadtbereich mit der Parkplatzsuche verbracht. Ein dynamisches Parkleitsystem kann hier Abhilfe schaffen. Durch gezielte Information über Ort und Anzahl der freien Stellplätze führt es den Verkehrsteilnehmer ohne Umwege zum nächsten freien Parkplatz", begründet die Fraktion ihren Antrag an OB Dieter Reiter (SPD). Nun soll das Baureferat einen geeigneten Bereich für die "Straße der Zukunft" finden.

Werden Tickets künftig mit "Mobility Coins" bezahlt?

Daneben spricht sich die Fraktion auch noch für sogenannte "Mobility Coins" aus, mit denen in der MVGO-App Tickets bezahlt werden können. Die Nutzer können die Coins direkt kaufen, aber auch umsonst über eine Art Bonus-System erhalten. "Wer per App ein Verkehrsmittel auswählt, bekommt als Anreiz die Mobility Coins – je mehr, umso umweltfreundlicher bzw. CO 2 -ärmer die gewählte Fortbewegungsart ist", beschreibt die CSU-Fraktion ihren Plan.

Dafür soll die App auch detailliert im Vergleich auflisten, wie viel CO 2 die einzelnen Verkehrsmittel verbrauchen, wie lange der Weg ist und wie viel die Fortbewegung kostet.