"Phänomenale Nachfrage": Oasis spielen Zusatzshow in München

Oasis reagieren auf die große Nachfrage nach ihrer "Live '27"-Tour und legen in München nach: Liam und Noel Gallagher haben ein weiteres Konzert in der Allianz Arena angekündigt. Nach den bereits geplanten Shows am 2. und 3. Juli 2027 folgt am 6. Juli ein dritter Deutschland-Termin.

Oasis legen bei ihrer großen "Live '27"-Tour nach. Wie die Band am Mittwoch , kommt im nächsten Sommer ein weiteres Konzert in München hinzu. Liam Gallagher (54) und Noel Gallagher (59) werden demnach am 6. Juli 2027 ein drittes Mal in der Allianz Arena auf der Bühne stehen.

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"Aufgrund der phänomenalen Nachfrage" seien zusätzliche Konzerte in Großbritannien, Italien und Deutschland angesetzt worden, heißt es in dem Post. Für München waren bislang lediglich Shows am 2. und 3. Juli 2027 vorgesehen.

Auch in Rom und Knebworth gibt es Zusatztermine

München ist nicht die einzige Stadt, in der Oasis zusätzliche Termine einschieben. In Rom kommt am 26. Juli ein weiteres Konzert hinzu, ehe die bereits geplanten Shows am 29. und 30. Juli stattfinden. Besonders deutlich wird die Nachfrage in Knebworth: Dort wurden für den 25. und 26. September gleich zwei zusätzliche Termine angekündigt. Damit stehen in Knebworth, wo Oasis 1996 zwei ihrer legendärsten Konzerte spielten, inzwischen sechs Shows im Tourkalender.

Eine weitere Änderung betrifft Paris. Wegen angekündigter Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in der Nähe des Stade de France am 24. Juli werden die dortigen Konzerte nun am 20. und 23. Juli gespielt. Der ursprünglich für den 24. Juli geplante Termin wird damit vorgezogen.

Ticketcodes werden erst noch verschickt

Die Zusatztermine wurden bekannt gegeben, noch bevor der eigentliche Ticketverkauf für die Fans begonnen hat. Die Registrierung für die Chance auf Tickets ist bereits geschlossen. Ausgewählte Interessierte sollen zwischen dem 24. und 27. September einen persönlichen Code sowie weitere Informationen zum Kauf erhalten, wie es auf der offiziellen Oasis-Seite heißt.

Die "Live '27"-Tour folgt auf die große Reunion-Tour von Oasis. 2025 standen die Gallagher-Brüder erstmals seit 16 Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne. Für die zunächst angekündigte Tour 2027 waren ursprünglich 38 Konzerte in Großbritannien, Europa, den USA und Irland vorgesehen.