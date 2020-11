Pfleger in Münchner Krankenhaus verabreichte Menschen absichtlich tödliche Medikamente

Ein Pfleger im Klinikum rechts der Isar soll mehreren Patienten falsche Medikamente verabreicht haben. Das Motiv: Er wollte bei der anschließenden Reanimation dabei sein und so vor seinen Kollegen prahlen. Gegen den 24-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.

München - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen einen 24-jährigen Mann, der als Pfleger im Klinikum rechts der Isar mehreren Patienten absichtlich falsche Medikamente verabreicht und sie so in Lebensgefahr gebracht haben soll. Am Mittwochmittag haben Oberstaatsanwältin Anne Leiding und der Leiter der Münchner Mordkommission, Josef Wimmer, über den aktuellen Ermittlungsstand informiert.

Demnach seien die Ermittlungen nach dem Hinweis eines aufmerksamen Oberarztes aufgenommen worden. Dieser hatte am vergangenen Sonntag nämlich wegen eines schwerwiegenden Verdachts die Klinikleitung informiert und anschließend Anzeige erstattet.

Aufmerksamer Oberarzt bringt Ermittlungen ins Rollen

Laut Wimmer war der Pfleger einen Tag zuvor, am Samstag, im Einsatz – er kümmerte sich um mehrere Patienten auf der Wachstation. "Plötzlich und drastisch" habe sich dann der Gesundheitszustand eines 91-Jährigen und einer 54-Jährigen verschlechtert. Der Oberarzt erinnerte sich daran, dass der 24-Jährige auch am 25. Oktober im Dienst war, als sich ein ähnlicher Vorfall bei einem 90-jährigen Patienten ereignet hatte.

Der Oberarzt ließ daraufhin Blutuntersuchungen der drei Patienten anordnen – seine dunkle Vorahnung bestätigte sich. Die Proben zeigten, dass allen drei Patienten Medikamente verabreicht wurden, die die Ärzte ihnen nicht verordnet hatten. Außerdem lagen diese in Überdosen vor. Daraufhin alarmierte der Oberarzt die Klinikleitung, die den Pfleger nicht mehr für weitere Schichten einteilte und die Polizei verständigte.

Pfleger bestreitet alle Vorwürfe - Haftbefehl erlassen

Der 24-Jährige wurde am Montag vorläufig festgenommen und vernommen. Bei der, laut Leiding, "sehr langen" Vernehmung bestritt der Pfleger sämtliche Vorwürfe. Am Dienstag wurde ein Haftbefehl erlassen. Konkret geht es um versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in drei tatmehrheitlichen Fällen, sagte Leiding am Dienstag.

Die Mordkommission ermittelt, für den Fall wurde die Ermittlungsgruppe "Wachraum" mit insgesamt zehn Beamten gegründet. Nun geht es darum, herauszufinden, ob der Pfleger noch für weitere Taten verantwortlich sein könnte. Dafür wird der gesamte Beschäftigungszeitraum des Mannes im Krankenhaus untersucht – der 24-Jährige arbeitete seit 1. Juli 2020 dort. Auch vorherige Einsätze des Mannes werden untersucht, der erste Fokus liegt aber nun auf seiner Zeit in dem Münchner Krankenhaus.

Eindeutige Chatverläufe auf dem Handy des Pflegers gefunden

Chatverläufe auf dem Handy des Beschuldigten sollen den Verdacht bereits erhärten. In einem Gespräch soll der Pfleger Hinweise auf die Taten gegeben haben. Das Motiv? Laut Wimmer und Leiding wollte der 24-Jährige bei der anschließenden Reanimation mitwirken und so vor seinen Kollegen glänzen. Er wollte zeigen, dass er "ein Pfleger mit Herz und Leidenschaft ist", sagte Wimmer.

Für die Staatsanwaltschaft liegen gleich zwei Mordmerkmale vor: Zum einen die "niedrigen Beweggründe" – also das spätere Prahlen vor den Kollegen. "Heimtücke liegt aus unserer Sicht natürlich auch vor", sagte Leiding. "Die Geschädigten hatten ja auf keinen Fall mit einem solchen Angriff gerechnet".