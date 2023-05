Exklusiv Pflegekräfte in Münchner Kliniken: Bayerische Regierung hat "Überblick völlig verloren"

Eine Antwort auf eine Anfrage des bayerischen Grünen-Abgeordneten Florian Siekmann zeigt: Der Bedarf an Pflegekräften ist bei den Kliniken in der Hand des Freistaats Bayern groß. Wie groß? Das weiß die Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern selbst nicht so genau.

13. Mai 2023 - 14:50 Uhr | Lisa Marie Albrecht