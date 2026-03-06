"Pflege-SOS Bayern": So oft wurde das Beschwerde-Telefon bei Pflegemängeln schon genutzt

Seit den Pflegeskandalen in bayerischen Heimen gibt es eine zentrale Hotline, bei der Bewohner und Angehörige anonym Missstände melden können. Das Ministerium sieht in den Anruferzahlen einen Erfolg.

3600 Mal ist das Beschwerde-Telefon für Missstände in bayerischen Pflegeheimen in den vier Jahren seines Bestehens angerufen worden. "Darunter waren knapp 2000 einrichtungsbezogene Beschwerden, rund 1.400 Informationsanfragen und knapp 200 Beschwerden über das Gesundheitssystem im Allgemeinen", teilte das bayerische Gesundheitsministerium in München mit. Damit habe sich das "Pflege-SOS Bayern" als zentraler Anlaufstelle zu einer wichtigen Säule für die Pflegequalität im Freistaat entwickelt.

"Jeder Beschwerde wird unverzüglich nachgegangen", versprach Pflegeministerin Judith Gerlach (CSU). Betroffene und Angehörige wandten sich bisher unter anderem wegen zu knapper Einsatzplanung oder der erforderlichen fachlichen Eignung von Personal in den Einrichtungen sowie aufgrund von Beschwerden wegen unzureichender grundpflegerischer Versorgung von Bewohnerinnen und Bewohnern an die Hotline.

Ministerium: Systemische Mängel früh aufgefallen

"Von Jahr zu Jahr verzeichnen wir mehr Kontaktaufnahmen. 2025 gab es mit 1.073 Kontaktaufnahmen eine Steigerung um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr", erläuterte Gerlach. "Daraus schließen wir, dass wir die richtige Zielgruppe erreichen und unser Ansatz richtig ist, alle Beschwerden vertraulich und individuell zu behandeln."

Durch mehrfache Anrufe zur gleichen Einrichtung seien wiederholt systemische Mängel bei der Versorgung frühzeitig aufgefallen, erläuterte das Ministerium. "Die zuständige Behörde war daraufhin in der Lage, umgehend ordnungsrechtlich zu intervenieren." Konkrete Zahlen, wie oft zum Beispiel Heime nach einem Anruf kontrolliert worden sind, lagen dem Ministerium auf Nachfrage allerdings nicht vor.

Hotline Folge von Pflegeskandalen

Die Hotline war im März 2022 in der Folge von erschütternden Pflegeskandalen als niederschwellige und vertrauenswürdige Anlaufstelle eingerichtet worden. Sie wird vom Landesamt für Pflege betreut. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort geben den Anrufern eine pflegefachliche Einschätzung, beraten im Umgang mit der Beschwerde und leiten sie gegebenenfalls zielgerichtet an die jeweiligen kommunalen Aufsichtsbehörden weiter.

Das Beschwerde-Telefon ist montags bis donnerstags von 9.00 bis 16.00 Uhr und freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr kostenfrei unter 09621/9669660 sowie online über die Seite des Landesamtes für Pflege erreichbar.