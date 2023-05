Pferd International München - Das Megaevent für die ganze Familie

Die Pferd International München auf der Olympia Reitanlage in München-Riem ist Süddeutschlands größte Freiluftveranstaltung rund um das Thema Pferd und hat ihren Besuchern auch in diesem Jahr vom 18. bis 21. Mai 2023 wieder Einiges zu bieten.

An vier Tagen werden rund 300 Reiter und 450 Sportpferde erwartet. Der Slogan bewahrheitet sich jedes Jahr aufs Neue: Neben Lisa Müller, die zusammen mit ihrem Mann Thomas in diesem Jahr wieder das Namenspatronat für die Gut Wettlkam Dressurarena übernimmt, haben sich an den vier Tagen noch weitere Berühmtheiten im Sattel angekündigt. Allen voran die erneute Weltcup Siegerin Jessica von Bredow-Werndl, schließlich ist das Turnier direkt vor ihrer Haustür. Auch die Springsportfans können sich in diesem Jahr auf Top Sport in München-Riem einstellen. Hier werden über die vier Tage renommierte Springprüfungen ausgetragen, darunter auch die zweite Etappe der BEMER Riders Tour.

Freuen dürfen sich die Besucher auch wieder auf die Trendsportdisziplin Working Equitation und die Akrobatik zu Pferd, dem Voltigieren. Daneben dürfen die Para Dressurreiter wieder um ihre Medaillen der deutschen Meisterschaft reiten. Darüber hinaus runden Prüfungen für den Nachwuchs das abwechslungsreiche und hochkarätige Sportprogramm ab. Disziplinenvielfalt pur – und das !

Prominente Gastauftritte

So groß und bunt wie die Veranstaltung selbst, sind auch die Schaubilder, die im Schaustadion präsentiert werden: Freunde von Freiheitsdressur, Kutschen und Westernreitern kommen ebenso auf Ihre Kosten, wie Adrenalinjunkies, die gerade beim Polospiel am Nachmittag abgeholt werden. Besonders freuen wir uns in diesem Jahr über den "VOX Pferdeprofi" Kenzie Dysli.

Lisa Müller gab mit Gut Wettlkam’s Chuck Bass elegante Vorstellungen bei Pferd International München 2022. Auch in diesem Jahr sind Lisa und Thomas Müller die Namenspatronen der Gut Wettlkam Dressurarena. © Pferd Intern.

Shoppingvergnügen auf der Messe

Pures Shoppingvergnügen lässt nicht nur Reiterherzen höherschlagen. Besucher können sich bei einem Einkaufsbummel durch die sämtliche Wünsche rund um das Thema Pferd, Mode, Home & Garden und Landwirtschaft erfüllen. Bei Shoppingpausen sorgen ausgewählte Gastronomen für die kulinarische Zufriedenheit.

Besonders freuen wir uns am Freitag wieder auf den "Tag der Schulen", bei dem die Schülerinnen und Schülern wieder auf Tuchfühlung mit den Vierbeinern gehen können. © Petra Hapke

Spiel und Spaß im Kinderland

Frei nach dem Motto "zurück zur Natur", gibt es wieder erlebnispädagogische Stationen vom Sonnenland inklusive Ponyreiten. Neu dabei: - nicht nur können die beliebten Hobby Horses (= Steckenpferde) gebastelt werden, auch gibt es die Möglichkeit an den verschiedenen Wettbewerben teilzunehmen. Präsentiert wird der neue Hobby Horsing Bereich von HKM Kids. Für die Jüngsten gibt es Kinderschminken, Kasperletheater und eine Eisenbahn. Darüber hinaus bietet eine großzügig gestaltete Legolandschaft Spiel, Spaß und Entertainment pur.