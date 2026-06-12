Monatelang spazierte eine ausgebüxte Pfauendame durch die Aubinger Lohe und narrte Anwohner wie Feuerwehr. Nun gelang den Einsatzkräften dank eines glücklichen Moments doch noch der Fang.

Womöglich wollte sie sich einfach ein bisserl in der Nachbarschaft umschauen: Eine Pfauendame stakste in den vergangenen sechs Monaten immer wieder durch die Aubinger Lohe und wurde dabei von den Anwohnern gesichtet.

Einfangen ließ sich das Tier allerdings nicht und flatterte bei jedem Versuch einfach davon. Auch der Winter schien dem Vogel nichts anzuhaben, gesundheitlich ist die Pfauenlady in Top-Form.

Listige Pfauendame in Aubing unterwegs

Am Freitag meldete sich ein Anwohner bei der Feuerwehr, dass die Vogeldame seinem Anwesen gerade einen Besuch abstattete. Die Feuerwehr schreibt, sie habe sich mit "wenig Hoffnung" auf den Weg gemacht. Der Pfau hatte die Beamten schließlich in den letzten sechs Monaten schon an den Rand der Verzweiflung gebracht.

Die Pfauendame wusste wohl schon, dass ein neuer Einfang-Versuch auf sie wartet und versteckte sich hinter Gartenmöbeln. Ein Fehler, wie sich kurz darauf herausstellte.

Die Vogeldame konnte ihre Flügel nicht wie gewohnt ausbreiten, um wegzufliegen, und hatte sich damit selbst in die Falle gelockt - die Feuerwehrleute fingen sie schließlich ein.

Wem die Pfauendame gehört, ist unklar, sie trägt nämlich keinen Markierungsring. Nach mehr als einem halben Jahr auf freiem Fuß brachten die Einsatzkräfte den hübschen Vogel ins Tierheim. Das Aubing-Abenteuer der listigen Pfauendame scheint zu Ende zu sein.