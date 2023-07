Petlando Leinen und Geschirre – passend für jede Situation!

Y-Comfort, Sicherheitsgeschirr oder doch lieber die Outdoor-Variante? Auf den ersten Blick scheint es gar nicht so einfach, das Richtige für den Vierbeiner zu finden. Und wenn die Frage nach dem perfekten Geschirr geklärt ist, geht es mit der Leine weiter.

25. Juli 2023 - 06:52 Uhr

Was auf den ersten Blick kompliziert klingt, ist mit etwas Hintergrundwissen schnell zu verstehen. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Punkte.

Hundegeschirr - Sicherheit hat oberste Priorität

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Hundegeschirre stellen eine sichere Alternative zu Halsbändern dar. Im Gegensatz zu Halsbändern, verteilen Geschirre den Zug gleichmäßig auf den Brustkorb und den Rücken.

Geschirre aus Mesh-Stoff sind besonders komfortabel, da sie besonders leicht und atmungsaktiv sind. Für ängstliche und unsichere Hunde empfiehlt sich ein Sicherheitsgeschirr, das dank zweier Gurte im Taillenbereich besonders ausbruchsicher ist. Wer auch bei Dämmerung und Dunkelheit viel draußen ist, sollte auf reflektierendes Material achten.

Hundeleine - sanfte und sichere Führung

Die passende Leine ist besonders beim Training oder beim Spaziergang in belebtem Umfeld wichtig. Dank ihr lässt sich der Hund auch in unerwarteten Situationen lenken. Die Führleine ist hierbei die wohl bekannteste und am häufigsten verwendete Hundeleine. Die circa zwei bis drei Meter lange Leine wird am Halsband oder Geschirr des Hundes befestigt und eignet sich auch zum Umhängen. Für mehr Bewegungsfreiheit und zur Hundeausbildung bieten sich Schleppleinen an.

Welche Serie ist die Richtige?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die Mesh-Serie ist der Klassiker und zeichnet sich vor allem durch das atmungsaktive und leichte Mesh-Material aus. Die Produkte der Serie (Halsband, verstellbare Führleine, 3-Meter-Leine, Vest-Geschirr, Y-Comfort-Geschirr und Kurzführer) sind in verschiedenen Farben und diversen Größen erhältlich. Für alle Witterungen perfekt ausgerüstet ist dein Vierbeiner mit der Outdoor-Serie (Halsband, Führleine, Geschirr, 3-Meter-Leine mit Sicherheitsgriff). Dank robustem Nylon und reflektierendem Material seid ihr damit perfekt für das nächste Outdoor-Abenteuer gewappnet. Ergänzend zu den beiden Serien hat Petlando verschiedene Schleppleinen im Sortiment, sowie die praktische Koppelleine, die das gemeinsame Führen von zwei Hunden erleichtert.

Mix and Match – Kombinieren erwünscht!

Geschirre und Leinen sind nicht nur funktional, sondern können auch ein modisches Statement setzen. Jede Serie bietet eine große Auswahl an Farben, die auch kombiniert werden können. Ob klassisch oder auffällig - für jeden Geschmack ist das Richtige dabei.

Petlando Qualitätsversprechen

Die Produkte werden auf Herz und Nieren geprüft, bevor sie in den Handel kommen. So werden Muster bis ins letzte Detail begutachtet und mit allen Lieferanten strikte Vereinbarungen für die Qualitätssicherung getroffen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Egal für welche Variante ihr euch entscheidet, bei der seid ihr in besten Händen. Das junge Familienunternehmen bereichert den Markt für Tierzubehör mit frischen Ideen und modernen Konzepten. Neben Leinen und Geschirren gehören zum Sortiment auch Produkte wie Betten, Trainingsartikel, Näpfe, Hygieneartikel und Spielzeug für Hunde und Katzen. Das große Produktsortiment finden Sie beim Fachhandel in Ihrer Nähe.