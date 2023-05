Personalmangel: Hofpfisterei schließt drei Standorte in München

Umsatzeinbußen, aber vor allem ein akuter Personalmangel machen der Münchner Traditionsbäckerei Hofpfisterei zu schaffen. Drei Filialen mussten bereits schließen.

München - Die Traditionsbackstuben der Hofpfisterei gehören zum Münchner Stadtbild einfach dazu. Schließlich gibt es die Pfisterei schon seit fast 700 Jahren. Doch nun müssen immer mehr Filialen im Stadtgebiet schließen.

Am Umsatz der Standorte liegt das aber nur bedingt. Nein, vielmehr fehlt es der Hofpfisterei an Personal. Drei Filialen sind bereits dicht, weitere sollen im Juni folgen, wie das Unternehmen mitteilte.

Drei Filialen bereits dicht: Personalmangel bei der Hofpfisterei

Betroffen sind bisher die Standorte in der Müllerstraße, Barer Straße und Hohenzollernstraße. Ein schmuckloses Plakat unterrichtet die Kunden, was passiert ist: "Leider schließen wir personalbedingt unsere Filiale".

Zunächst ließ das Unternehmen die Standorte nur noch vormittags geöffnet, um dem Personalmangel ein wenig entgegenzuwirken, verriet Hofpfisterei-Sprecher Thomas Lillpopp gegenüber der "TZ".

Veränderte Öffnungszeiten konnten Probleme der Hofpfisterei nicht lösen

Die veränderten Öffnungszeiten seien aber weder kundenfreundlich gewesen noch hätten sie das eigentliche Problem lösen können, so Lillpopp weiter.

Schon länger beklagt die Hofpfisterei einen "extremen Personalmangel", stellt der Unternehmenssprecher fest. Vor allem im Verkauf mache sich dies bemerkbar. Die Münchner Traditionsbäckerei stehe damit aber nicht alleine da.

Bäckereien in Bayern in Not: Interesse am Handwerk schwindet

Das Interesse der Arbeitnehmer am Handwerk generell hat in den vergangenen Jahren spürbar nachgelassen. Alleine in Bayern geben pro Jahr mehr als 2.000 Handwerks-Bäckereien auf. Ältere Inhaber finden oft keine Nachfolger für ihr Geschäft.

Die Hofpfisterei plagen neben der Personalnot aber auch Umsatzeinbußen. Vor allem als Folge der hohen Inflation sei die Anzahl der Kunden zurückgegangen, sagte Sprecher Thomas Lillpopp der "TZ".

Hofpfisterei sucht trotz Schließung nach neuen Standorten

Daher müsse jeder der insgesamt 157 Hofpfisterei-Standorte geprüft werden, ob sich der Betrieb noch lohne, ergänzte der Unternehmenssprecher.

Wird eine Filiale geschlossen, müsse das aber nicht das komplette Ende bedeuten. In manchen Fällen werde einfach nach neuen, erfolgversprechenderen Standorten geschaut. So soll die geschlossene Filiale in der Müllerstraße Ende des Jahres in der Nähe neu eröffnen.